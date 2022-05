Adil Ramzi wordt de nieuwe trainer van Jong PSV. De oud-profvoetballer volgt Ruud van Nistelrooij op, die volgend seizoen bij het eerste elftal aan de slag gaat. Bij TOP Oss moet Bob Peeters na één seizoen het veld ruimen.

De 44-jarige Ramzi is sinds 2016 coach in de jeugdopleiding van PSV. Afgelopen seizoen was de 37-voudig Marokkaans international als assistent al betrokken bij Jong PSV. In 2020 was de oud-speler van onder meer PSV, AZ en Willem II een half jaar de rechterhand van interim-coach Ernst Faber.

"Adil is er klaar voor om op eigen benen te staan", aldus directeur voetbalzaken John de Jong. "Hij heeft zich de afgelopen jaren in verschillende rollen bij PSV bewezen, is bekend met de filosofie van PSV Academy en het talent dat op De Herdgang speelt. We vertrouwen hem het trainerschap van Jong PSV toe."

Ramzi is blij met het vertrouwen dat de clubleiding van PSV in hem heeft. "PSV heeft mij de kans gegeven om mijn carrière na het voetbal vorm te geven. Daar ben ik de club dankbaar voor. Na veel positieve ervaringen in de afgelopen jaren heb ik de keuze gemaakt om me volledig op dit vak te richten."

"Ik kijk uit naar deze nieuwe fase van mijn loopbaan en hou daarbij het doel van Jong PSV scherp voor ogen: zoveel mogelijk spelers klaarstomen voor de A-selectie. De basis daarvoor is ruimschoots aanwezig."

Trainer Bob Peeters moet na één seizoen vertrekken bij TOP Oss. Foto: Pro Shots

Terugkeer Wels leidt tot vertrek van coach Peeters

Eerder op de dag werd bekend dat trainer Peeters na één seizoen moet vertrekken als trainer van TOP Oss. De terugkeer van technisch directeur Klaas Wels bij de Keuken Kampioen Divisie-club heeft geleid tot een breuk met de Belg.

Wels werd vorige week aangesteld bij de Brabantse club en boog zich direct over de invulling van de technische staf voor volgend seizoen. Wels, die van 2017 tot 2021 de trainer van TOP Oss was, trok de conclusie dat er geen plek meer is voor Peeters. Onder leiding van de Belg was TOP op de vijftiende plaats geëindigd.

"We zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende synergie is in de ideeën tussen onze nieuwe technisch directeur en onze huidige trainer Bob Peeters", aldus TOP Oss in een persverklaring. "Bob onderschrijft dit. Op basis hiervan is in onderling overleg met Bob de lastige beslissing genomen om de samenwerking niet te verlengen."

Het contract van Peeters liep aan het einde van het huidige seizoen af. De 48-jarige Peeters was eerder trainer bij KVC Westerlo en KSC Lokeren in België. Als speler kwam hij uit voor onder meer Roda JC en Vitesse.