Daniëlle van de Donk staat in de finale van de Champions League mogelijk voor haar rentree na een zware blessure. De international van de Oranjevrouwen is opgenomen in de wedstrijdselectie van haar club Olympique Lyon voor de eindstrijd van zaterdag in Turijn tegen FC Barcelona.

De dertigjarige Van de Donk viel in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië uit met een zware blessure. Ze scheurde de pees van haar voorste scheenbeenspier in haar rechtervoet af, een zeldzame kwetsuur.

Eind maart stond Van de Donk voor het eerst op het trainingsveld bij Lyon. Aanvankelijk zou de revalidatie van de aanvallende middenvelder zo'n vier maanden duren, maar dat is ruim een half jaar geworden.

Met Damaris Egurrola zit nog een Nederlandse international bij de groep van 23 speelsters van Lyon. De geboren Amerikaanse, opgegroeid in Spanje, debuteerde enkele weken geleden bij de 'Leeuwinnen'. Egurrola maakte tegen Zuid-Afrika (5-1) als invaller twee doelpunten. De 22-jarige middenvelder heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder.

Bij Barcelona, de titelverdediger in de Champions League, maakt Lieke Martens deel uit van de selectie. De linksbuiten van Oranje vierde zondag in de slotwedstrijd van de Spaanse competitie tegen Atlético Madrid als invaller haar rentree na wekenlange afwezigheid vanwege blessures. Barcelona was oppermachtig in La Liga en won alle dertig wedstrijden.

Lyon is met zeven eindzeges recordhouder in de Champions League voor vrouwen. De Franse topclub won het Europese bekertoernooi tussen 2016 en 2020 vijf keer op rij. Vorig jaar veroverde Barcelona de Champions League door Chelsea in de finale met 4-0 te verslaan. Die stand stond al na 36 minuten op het scorebord. Martens was bij alle doelpunten betrokken.