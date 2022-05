Borussia Dortmund heeft trainer Marco Rose na één seizoen al ontslagen. De Duitser, die nog over een contract tot medio 2024 beschikte, wordt verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende seizoen van de ploeg van Donyell Malen.

Borussia Dortmund kon de titelstrijd in de Bundesliga dit seizoen niet spannend maken en eindigde als tweede op acht punten van kampioen Bayern München. In Europa ging het nog minder: de Duitsers eindigden als derde in een Champions League-poule met Ajax, Sporting CP en Besiktas en liepen de knock-outfase van het miljoenenbal mis.

In de tussenronde voor een plek in de achtste finales van de Europa League liet Borussia Dortmund zich verrassen door het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Het avontuur in het bekertoernooi was ook geen lang leven beschoren; FC. St. Pauli uit de 2. Bundesliga was in de achtste finales met 2-1 te sterk voor Dortmund.

Rose was voor zijn overstap naar Borussia Dortmund trainer van Borussia Mönchengladbach, waar hij twee jaar werkte. Hij stond eerder in zijn trainerscarrière voor de groep van Lokomotiv Moskou en Red Bull Salzburg.

Het is nog niet bekend wie het stokje van Rose overneemt. Zijn opvolger zal het zonder Erling Haaland moeten doen; de sterspeler van Dortmund draagt volgend seizoen het shirt van Manchester City.

De 23-jarige Malen speelt sinds vorige zomer voor Dortmund. De negentienvoudig Oranje-international kwam in zijn eerste seizoen tot 38 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en zes assists gaf. Malen miste de laatste zes competitieduels door blessureleed.