Robert Zwinkels vertrekt aan het einde van dit seizoen bij ADO Den Haag. Met zijn vertrek komt er voor de 39-jarige keeper een einde aan een dienstverband van zeventien jaar bij de Haagse club.

Sinds de komst van trainer Ruud Brood in oktober 2021 maakte Zwinkels nauwelijks nog deel uit van de selectie. Ook toen eerste keuze Luuk Koopmans geblesseerd raakte, zat een kans voor Zwinkels er niet in. ADO haalde in de persoon van Excelsior-doelman Alessandro Damen een vervanger.

"Nee, die kan niet keepen. Dat is beleidsmatig", zei Brood, die bij de Haagse club inmiddels is vervangen door Giovanni Franken, destijds over Zwinkels. In die periode schreef AD dat de keeper, dit dit seizoen geen duel speelde, zich ziek had gemeld en niet meer op de club was.

Zwinkels stond sinds 2005 onder contract bij ADO. In de jaren daarna was hij slechts in drie seizoenen basisspeler. De rest van de tijd fungeerde hij grotendeels als reservekeeper. In totaal keepte Zwinkels 155 wedstrijden voor ADO.

"Robert is een icoon en heeft veel betekend voor de club", zegt ADO-directeur Edwin Reijntjes tegen Omroep West. "Ik ben blij dat we eruit zijn na alles wat er is gebeurd. Dat we op een normale manier door kunnen en elkaar de hand kunnen schudden als we elkaar weer zien."

Zwinkels had bij ADO een contract voor onbepaalde tijd. Dat hield in dat hij na zijn carrière als profvoetballer de mogelijkheid had om in een andere functie verder te gaan binnen de club. Dat gaat door de ontbinding van zijn contract niet door.