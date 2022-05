Vivianne Miedema is door de Engelse spelersvakbond PFA genomineerd voor de prijs van Voetbalster van het Jaar. De spits van Arsenal, die vrijdag ondanks belangstelling van verschillende Europese topclubs haar aflopende contract verlengde, heeft concurrentie van vijf andere spelers.

De 25-jarige Miedema moet wedijveren met haar ploeggenote Beth Mead, topscorer Sam Kerr van kampioen Chelsea, Alex Greenwood van Manchester City en Alessia Russo en Ella Toone van Manchester United.

Miedema eindigde met Arsenal dit seizoen één punt achter Chelsea als tweede in de competitie. De Hoogeveense werd in 2019 al door haar collega's gekozen tot Speelster van het Jaar in Engeland. Virgil van Dijk kreeg die prijs toen bij de mannen. In 2020 bleef het voor Miedema bij een nominatie.

Bij de mannen maken Conor Gallagher (Crystal Palace), Declan Rice (West Ham United), Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold (beiden Liverpool) en Kevin De Bruyne en Phil Foden van koploper Manchester City kans op deze prijs.

City verdedigt zondag in de laatste speelronde van de Premier League een voorsprong van één punt op achtervolger Liverpool. 'The Citizens' spelen thuis tegen Aston Villa, terwijl Liverpool Wolverhampton Wanderers ontvangt.