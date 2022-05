Mark van Bommel lijkt de nieuwe trainer van Royal Antwerp FC te worden. Volgens De Telegraaf en Het Nieuwsblad heeft de oud-trainer van PSV een mondeling akkoord bereikt met de Belgische club van sportief directeur Marc Overmars.

Vrijdag meldde VI al dat Antwerp en Van Bommel er "zo goed als" uit zijn in de onderhandelingen en nu is er dus al sprake van een mondeling akkoord. Volgens verschillende media gaat de Nederlander een contract voor twee jaar tekenen bij de Belgen.

De 45-jarige Van Bommel zit zonder club sinds hij in oktober vorig jaar werd ontslagen bij VfL Wolfsburg. Daarvoor was hij de eindverantwoordelijke bij PSV, waarbij hij eveneens moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten.

Van Bommel moet met Antwerp volgend seizoen om de titel strijden. De ambitieuze club plaatste zich deze jaargang wel voor de kampioenspoule in de Belgische Jupiler Pro League, maar kon daarin geen rol van betekenis spelen. 'The Great Old' bleef steken op de vierde plaats en zag Club Brugge kampioen worden.

Marc Overmars werd in maart aangesteld als sportief directeur bij Antwerp. Marc Overmars werd in maart aangesteld als sportief directeur bij Antwerp. Foto: AFP

Huidige coach nog niet officieel ontslagen

Opvallend is dat de huidige coach Brian Priske nog een tot medio 2023 doorlopend contract heeft bij Antwerp. Het is nog niet duidelijk wat er met de Deen gaat gebeuren. Hij lag de afgelopen weken al onder vuur in stadion de Bosuil.

Bij Antwerp komt Van Bommel samen te werken met Overmars. De oud-international is sinds maart sportief directeur bij de Belgische club nadat hij bij Ajax was opgestapt vanwege grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke clubmedewerkers.

Van Bommel krijgt in België waarschijnlijk Andries Ulderink in zijn technische staf. De geboren Zwollenaar was sinds de zomer van 2020 assistent-trainer bij FC Twente onder Ron Jans, maar hij maakte deze week bekend te vertrekken wegens een verschil van inzicht over het technisch beleid.