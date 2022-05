Eintracht Frankfurt is donderdagavond in het centrum van de Duitse stad feestelijk onthaald na het winnen van de Europa League. Volgens de politie waren er ongeveer 100.000 fans op de been voor de huldiging.

Frankfurt landde donderdagmiddag op het vliegveld na het Europa League-avontuur in Sevilla. De ploeg van trainer Oliver Glasner versloeg woensdagavond het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst na strafschoppen.

Op de Römerberg in het centrum van de stad stonden volgens de politie van Frankfurt 100.000 fans te wachten voor de huldiging.

Het is de tweede eindzege van Frankfurt in een Europees clubtoernooi. In 1980 wonnen de Duitsers de UEFA Cup.

In het gemeentehuis werden trainer Glasner en middenvelder Sebastian Rode opgewacht door de burgemeester van Frankfurt.

Adelaar Attila was er ook bij. De vogel is sinds 2006 de clubmascotte van Eintracht Frankfurt.

Vanaf het balkon van het gemeentehuis liet keeper Kevin Trapp de beker zien aan de uitzinnige menigte. De doelman vervulde een heldenrol in de penaltyserie door de strafschop van Aaron Ramsey te stoppen.