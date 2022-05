Alleen een wonder houdt FC Twente nog van een nieuwe landstitel in de Vrouwen Eredivisie af. De ploeg van afzwaaiend trainer Robert de Pauw, die vrijdagavond zelfs met 9-0 mag verliezen van Ajax, leeft ondanks de comfortabele positie niet in feeststemming toe naar de apotheose.

"Zolang we de schaal niet in handen hebben, rekenen we ons niet rijk", zegt verdediger Kerstin Casparij op de site van FC Twente. "We zijn realistisch en willen een goede wedstrijd op de mat leggen. Daarnaast willen we graag onze ongeslagen reeks in stand houden. Ajax is een sterke ploeg, het zal een leuke wedstrijd worden."

De vrouwen van FC Twente hebben drie punten meer dan naaste belager Ajax en profiteren van het veel betere doelsaldo (+68 om +49). Alleen een kansloos geachte 10-0-overwinning kan de Amsterdamse ploeg nog het kampioenschap bezorgen.

Eerder dit seizoen won FC Twente al met 0-1 en 3-2 van de naaste belager. "Er is een gezonde spanning, maar we hebben er vooral heel erg veel zin in. We hebben goed getraind vandaag, het team is er helemaal klaar voor. We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt en kunnen het seizoen nu in stijl afsluiten", aldus Casparij.

Trainer De Pauw ondanks titel na één seizoen al weg

Het is het tweede seizoen op rij dat FC Twente zich tot kampioen gaat kronen in de Vrouwen Eredivisie en de eerste keer onder trainer De Pauw, die afgelopen zomer het stokje overnam van succescoach Tommy Stroot.

Opmerkelijk genoeg besloten FC Twente en De Pauw in januari al om de samenwerking na één seizoen stop te zetten. De verwachtingen werden in de eerste maanden van de samenwerking van beide kanten niet voldoende waargemaakt.

De Pauw had zich ook zonder het betere doelsaldo niet druk gemaakt om de titelstrijd. "We zijn in topvorm en al negentien competitieduels ongeslagen", zegt de stoppende trainer bij Tubantia. "De meiden en de staf hebben er alles in gestopt en dat zorgt al weken voor een bepaalde rust in de gemoedstoestand."

De kampioenswedstrijd van FC Twente tegen Ajax begint vrijdag om 19.30 uur op sportpark De Toekomst.