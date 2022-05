Vivianne Miedema blijft langer bij Arsenal. De spits, die de afgelopen weken nadrukkelijk in de belangstelling stond van FC Barcelona, heeft haar aflopende verbintenis bij de Engelse club vrijdag verlengd.

De 25-jarige Miedema twijfelde openlijk aan een langer verblijf bij Arsenal, omdat de club voor het derde achtereenvolgende seizoen naast de Engelse landstitel greep. Volgens verschillende Engelse media zou de Oranje-international naar FC Barcelona kunnen overstappen, maar daar ziet ze van af.

"Ik denk dat het mooiste aan het voetbal is om met een team en met mensen om je heen iets op te bouwen waar je echt bij wil horen. Ik heb het gevoel dat ik dat bij Arsenal heb", aldus Miedema. Het is niet bekend met hoeveel jaar ze heeft bijgetekend in Londen.

"Ik heb het gevoel dat het winnen van titels met Arsenal veel meer voor mij zal betekenen dan als ik ze op dit moment met een andere club zou winnen. En dat is natuurlijk wat ik met Arsenal hoop te bereiken."

Miedema stapte in 2017 over van Bayern München naar Arsenal. Ze kwam in vijf jaar tot 117 doelpunten in 144 wedstrijden voor 'The Gunners', waarmee ze in 2019 kampioen werd. Met 74 doelpunten is ze topscorer aller tijden in de Women's Super League. Die eretitel heeft ze ook bij de Oranjevrouwen (92 goals).

Met Nederland speelt ze komende zomer het EK in Engeland. De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het toernooi, dat van 6 tot en met 31 juli op het programma staat. De eerste groepswedstrijd van de ploeg van bondscoach Mark Parsons staat op 9 juli op de rol. Dan is Zweden de tegenstander.