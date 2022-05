De spelers van FC Utrecht zijn blij verrast met hun optreden tegen Vitesse in de play-offs om Europees voetbal. Het chagrijn bij de ambitieuze Domstedelingen nam de afgelopen weken toe na enkele slechte resultaten, maar de ploeg van interim-trainer Rick Kruys won donderdag met 3-1 van Vitesse en staat met één been in de finale.

"Er stond vandaag een team op het veld", aldus aanvoerder Willem Janssen. "We kwamen geweldig in de wedstrijd met die vroege goal en hebben bijna niks weggegeven. Het was een wereld van verschil met zondag."

De ontluisterende 3-0-nederlaag van afgelopen zondag tegen Willem II was voor FC Utrecht het dieptepunt van een slechte reeks van drie duels op rij zonder overwinning. Het kwam de Domstedelingen op veel kritiek te staan.

"Willem II streed voor alles en wij niet", aldus Janssen. "Dan krijg je een heel apathische vertoning. In de weken daarvoor vond ik dat er een strijdbaar Utrecht stond, alleen hadden we moeite om de wedstrijd te killen."

Kruys zag hoe zijn ploeg de rug rechtte tegen Vitesse. Na twee minuten leidde Utrecht al met 1-0 door een treffer van Janssen. "Ik heb een elftal gezien dat 100 honderd procent voor elkaar ging en voor elke meter vocht. Ondanks teleurstellingen en het missen van kansen zijn we doorgegaan. We wilden deze wedstrijd heel graag winnen."

Vitesse: 'Zij waren scherper en dat mag niet gebeuren'

Bij Vitesse klonken veel zelfverwijten na de 3-1-nederlaag in Utrecht. Bij rust stond het al 2-0 voor de thuisploeg. "Utrecht was veel scherper dan wij, zeker in het begin", aldus trainer Thomas Letsch. "Dat mag ons zondag in de return niet opnieuw overkomen. We maakten te veel fouten. Dat is de reden dat we met 1-3 hebben verloren."

"In de eerste helft wilden zij meer en dat mag natuurlijk niet gebeuren", voegde sterspeler Riechedly Bazoer daaraan toe. "Ze waren scherper: ze hadden constant de tweede ballen. Daar wisten we geen raad mee."

Bazoer wilde de vermoeidheid niet als reden aanvoeren voor het mindere spel van Vitesse. De Arnhemmers speelden in Utrecht hun 52e wedstrijd van het seizoen. "We wisten dat we de play-offs in gaan en dat we wedstrijden moesten spelen. Dit mag geen excuus zijn. Zij hebben er ook mee te maken."

Door een treffer van Patrick Vroegh vijf minuten voor het einde mag Vitesse nog hopen op de finale. "We zijn blij dat we een doelpunt hebben gemaakt", aldus Bazoer. "We weten wat ons komende zondag te doen staat."