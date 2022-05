Erwin Koeman wordt na het WK van eind dit jaar in Qatar assistent van zijn broer Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Patrick Lodewijks gaat als keeperstrainer deel uitmaken van de nieuwe technische staf van Oranje. Beiden tekenen een contract tot en met het WK in 2026.

"We gaan straks met een nieuwe staf van start, waarbij kwaliteit en ervaring zwaar voor mij tellen. Ik heb eerder veel met Erwin en Patrick samengewerkt, dus dan weet je wat je aan elkaar hebt", zegt Ronald Koeman, die na het WK in Qatar het stokje overneemt van de huidige bondscoach Louis van Gaal.

Erwin Koeman (60) werkte eerder bij Premier League-clubs Southampton en Everton als assistent van zijn één jaar jongere broer. De 31-voudig international stond ook meermaals op eigen benen, als coach van onder meer Feyenoord, FC Utrecht en Hongarije. Zijn laatste klus was vorig jaar bij Beitar Jeruzalem in Israël.

Met Lodewijks neemt Koeman nog een oude bekende op in zijn staf bij Oranje. De voormalige doelman was bij Everton en Feyenoord en tijdens de eerste periode van Koeman bij het Nederlands elftal (2018-2020) keeperstrainer onder de Groninger. Van 2014 tot en met 2015 trainde Lodewijks ook al de doelmannen van Oranje.

Ronald Koeman gaat, net als hier bij Southampton, weer samenwerken met zijn broer Erwin. Ronald Koeman gaat, net als hier bij Southampton, weer samenwerken met zijn broer Erwin. Foto: Getty Images

Verdere invulling van technische staf nog niet duidelijk

Koeman is ervan overtuigd dat hij er goed aan doet door opnieuw met zijn broer en Lodewijks samen te werken. "De 3,5 jaar met Erwin in Engeland hebben mij geleerd dat hij een goede kijk op zaken heeft en dat we daarnaast complementair werken. En Patrick is een vakman als het gaat om keeperszaken."

Bij FC Barcelona, waar Koeman eind vorig jaar werd ontslagen, werkte hij niet samen met zijn broer Erwin en Lodewijks. De technische staf van de 78-voudig international bestond toen uit onder anderen Henrik Larsson en Alfred Schreuder, de nieuwe trainer van Ajax.

Het is nog niet bekend wie er nog meer in de technische staf van Koeman plaatsnemen. Tijdens zijn eerste periode bij Oranje had hij Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen als assistenten. Lodeweges is momenteel hoofdtrainer bij amateurclub VVOG uit Harderwijk en Van Wonderen is volgend seizoen coach van sc Heerenveen.

Van Gaal werkt momenteel met Danny Blind en Edgar Davids - hij volgde onlangs Henk Fraser op - toe naar het WK, dat in november van start gaat in Qatar. Frans Hoek vervult onder Van Gaal de rol van keeperstrainer.