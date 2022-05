De Britse politie is vrijdag een onderzoek gestart naar Crystal Palace-coach Patrick Vieira. De oud-voetballer schopte donderdagavond na de verloren uitwedstrijd tegen Everton (3-2) een fan van de thuisclub onderuit.

Op beelden is te zien dat de 45-jarige Vieira, terwijl hij richting de kleedkamers loopt en fans van Everton het veld bestormen om de handhaving in de Premier League te vieren, wordt lastiggevallen door een supporter van Everton. Juist op het moment dat de fan stopt met zijn provocaties, draait Vieira zich om en schopt hij de man onderuit.

De supporter in kwestie krabbelde op en wilde vervolgens verhaal halen bij Vieira, maar meerdere mensen kwamen tussenbeide om een nieuwe aanvaring te voorkomen. Na afloop weigerde de 107-voudig international van Frankrijk om inhoudelijk in te gaan op het incident.

De politie kondigde vrijdagochtend aan dat er een onderzoek is gestart naar het voorval. Er worden televisiebeelden verzameld en getuigen gehoord. Er is vooralsnog geen aangifte gedaan tegen de oud-speler van onder meer Arsenal. De Engelse voetbalbond gaat ook kijken naar het incident.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe Patrick Vieira een supporter van Everton een schop geeft.

Lampard: 'Er is volgens mij niet veel aan de hand'

In tegenstelling tot Vieira ging Everton-manager Frank Lampard wel in op vragen van Sky Sports. "Ik heb te doen met Patrick, want hij moest ruim 70 meter over het veld rennen. Maar er is volgens mij niet veel aan de hand. Wat we hebben gezien, is pure ontlading van supporters die met hun club in de Premier League blijven."

Eerder deze week ging het ook al mis bij een veldbestorming, nadat Nottingham Forrest zich ten koste van Sheffield United voor de finale van de play-offs om promotie had geplaatst. Aanvoerder Billy Sharp van Sheffield kreeg een kopstoot van een fan van de thuisclub. Die werd veroordeeld tot 24 weken gevangenisstraf.

Vieira is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Crystal Palace, de huidige nummer dertien in de Premier League. De oud-middenvelder maakte in zijn spelerscarrière furore bij Arsenal en droeg ook het shirt van Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Internazionale en Manchester City. Met Frankrijk won Vieira het WK van 1998 en het EK van 2000.