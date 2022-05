De frustratie is groot bij AZ na de onnodige 3-2-nederlaag bij sc Heerenveen in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal. Niet voor de eerste keer dit seizoen gaven de Alkmaarders in de slotfase een overwinning uit handen.

Amin Sarr schoot in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op schitterende wijze de 2-2 binnen en Tibor Halilovic maakte de comeback van Heerenveen in de vijfde minuut van de blessuretijd compleet. De Kroaat schoot in de verre hoek binnen nadat AZ de bal niet wegkreeg na een corner.

"Ongeloof is wel het goede woord", zei trainer Pascal Jansen in het Abe Lenstra Stadion tegen ESPN. "In de tweede helft hadden we de volledige controle, we stonden terecht op voorsprong en er was niks aan de hand. Na de 2-2 merkte je wel links en rechts dat het gevoel ontstond van: het zal toch niet weer?"

"Dat had ik zelf wel minder vandaag, maar toen geven we toch nog een corner weg. Die verdedigden we goed, maar daarna werden we iets in het strafschopgebied dat absoluut ondenkbaar is en gaven we alsnog een doelpunt weg. Het is uitermate vervelend dat het wederom in de slotfase zo verloopt."

De frustratie bij Hakon Evjen na de late 3-2-nederlaag was eveneens groot. Foto: ANP

'Zou schandalig zijn als we het niet halen'

Het is een understatement om te zeggen dat AZ in de slotfase van wedstrijden teleurstelt. Deze maand gaven de Alkmaarders ook al tegen FC Utrecht (2-2), Ajax (2-2) en Sparta Rotterdam (1-1) na de 85e minuut nog een zeker lijkende overwinning uit handen, waardoor de strijd om plek vier werd verloren van FC Twente.

"Het is een repeterend verhaal, weer gebeurt het ons", verzuchtte Dani de Wit voor de camera van ESPN. "Het is heel moeilijk om te zeggen wat de oorzaak is. Ik zag het deze keer ook niet aankomen. We hadden de controle, dus ik dacht: dit keer komt het goed. Maar toch ging het mis door twee wereldgoals."

AZ, dat in het reguliere seizoen twintig punten meer pakte dan Heerenveen, is nu al vijf wedstrijden op rij zonder overwinning. Toch is zondag een zege nodig om de finale van de play-offs te bereiken. "Gelukkig hebben we nog de kans het goed te maken. Het zou schandalig zijn als we het niet halen", besloot De Wit.