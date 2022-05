Met het veiligstellen van lijfsbehoud met Everton in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen viel er donderdagavond een zware last van de schouders van manager Frank Lampard. De Engelsman, die in zijn spelerscarrière met Chelsea de Champions League en drie landstitels veroverde, zegt zich zelden zo gelukkig te hebben gevoeld.

"Dit is een van de beste momenten uit mijn carrière. Ik heb vooral bij Chelsea geweldige tijden mee mogen maken. Maar de wanhoop die komt kijken bij een strijd tegen degradatie is heel anders", zei een opgeluchte Lampard tegen de BBC na de zwaarbevochten 3-2-overwinning op Crystal Palace.

Everton wist op Goodison Park na rust een 0-2-achterstand om te zetten in een 3-2-overwinning, waarna er een veldinvasie plaatsvond met uitzinnige fans. 'The Toffees' staan door de nipte zege (met nog één speelronde te gaan) vier punten boven de degradatiestreep en spelen ook volgend seizoen in de Premier League.

"Ik dacht dat ik zou gaan huilen na het laatste fluitsignaal", bekende Lampard. "Niemand mag zijn twijfels hebben bij de festiviteiten. Het is te makkelijk om te zeggen: 'Maar jullie hebben helemaal niks gewonnen'. Kom maar eens een paar maanden bij deze club werken, dan weet je wat het betekent voor de mensen dat we niet zijn gedegradeerd. Dit is een speciale avond in de historie van de club."

Fans van Everton kwamen massaal het veld op na het laatste fluitsignaal. Foto: Getty Images

'Volgend seizoen moeten we niet in dezelfde situatie zitten'

Het zijn zware maanden geweest voor Lampard, die eind januari juist instapte bij Everton om zijn trainersloopbaan een boost te geven. De oud-middenvelder kon de club ook met winterse versterkingen - onder anderen Donny van de Beek en Dele Alli kwamen in januari naar Goodison Park - niet eerder uit de gevarenzone leiden.

Lampard weet dan ook dat er wat moet veranderen bij Everton om volgend seizoen een nieuwe degradatiestrijd te voorkomen. "We mogen hier nu even van genieten, maar daarna moeten we ervoor zorgen dat we volgend seizoen niet weer in deze situatie zitten. Dat betekent het verbeteren van de selectie, van de club en onszelf."

"Dankzij het karakter van de club, de fans en de spelers hebben we ons er doorheen geslagen", benadrukte de coach, die de supporters die het veld op stormden dan ook goed begrijpt. "Het was pure ontlading. Laat de fans hun moment hebben, want dit is precies waar voetbal over gaat. Geen Champions League, maar lijfsbehoud."