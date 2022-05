Het FC Barcelona van Lieke Martens kan zaterdagavond tegen Olympique Lyon een ongekend dominant seizoen bekronen met winst van de Champions League. Is de Spaanse club zo goed, of valt de rest zo tegen? "Ze zijn van een andere orde, niet alleen in Spanje."

Dertig van de dertig wedstrijden gewonnen, 159 doelpunten vóór en slechts 11 tegen: het zijn de duizelingwekkende cijfers van Barcelona in de Spaanse competitie. Zeges met meer dan vijf goals verschil zijn meer regel dan uitzondering voor de ploeg die zich op 13 maart al van de landstitel verzekerde. Ook in de Champions League werd nagenoeg alles gewonnen.

Afgelopen zondag kreeg Oranjeverdediger Merel van Dongen met Atlético Madrid in de laatste competitiespeelronde de kans om Barcelona van de overwinning te houden, maar dat lukte niet. Atlético hield de schade weliswaar beperkt, maar verloor met 2-1.

"Barcelona is wat mij betreft het beste team ter wereld. Ze zijn van een andere orde, niet alleen in Spanje. Het is niet realistisch om te denken dat je meer balbezit gaat hebben als je tegen ze moet spelen", zegt Van Dongen tegen NU.nl over de kracht van de Spaanse grootmacht.

"Soms heb ik het er met de meiden van het Nederlands elftal over. Ze vragen zich af hoe je van Barcelona zou kunnen winnen. Dan denk ik: wacht maar tot je tegen ze moet spelen."

Merel van Dongen ondervond de kracht van FC Barcelona dit seizoen aan den lijve. In de strijd om de supercup werd met 7-0 verloren.

'Met geld kun je heel veel doen'

Waar komt de dominantie van Barcelona vandaan? "Ze hebben besloten dat ze de Champions League willen winnen (wat vorig seizoen voor het eerst lukte, red.) en hebben heel veel geld geïnvesteerd in het vrouwenteam", weet voormalig Oranje-international Leonne Stentler, die als analyticus voor de NOS en ESPN werkt.

"Nu spelen de beste Spaanse speelsters bij Barcelona, samen met goede internationale speelsters, zoals Lieke Martens. Het team is vanaf 2017 samen gegroeid en alleen maar beter geworden."

Volgens Stentler is door Barcelona goed gekeken naar Lyon, dat in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 én 2020 de Champions League won en sinds 2007 vrijwel altijd kampioen van Frankrijk werd. Inmiddels is Real Madrid dezelfde weg ingeslagen.

"Lyon heeft eerder ook heel veel in het vrouwenvoetbal geïnvesteerd. Barcelona is wat dat betreft het nieuwe Lyon", zegt ze. "En Real Madrid is ook echt goed. Dat hebben ze in drie jaar tijd bereikt, wat laat zien dat je met geld veel kan doen."

Leonne Stentler ziet gelijkenissen tussen de Spaanse en Nederlandse competitie.

'Ze spelen de Engelse en Duitse kampioen ook weg'

De investeringen van Barcelona betekenen tegelijkertijd dat de meeste andere clubs in de competitie flink achterblijven qua niveau. Eenzelfde scenario doet zich in Nederland voor, waar FC Twente en Ajax domineren, al is de top in de Eredivisie met PSV en tegenwoordig ook Feyenoord iets breder.

"In de Spaanse competitie zitten nu zestien clubs, maar ze willen de competitie kleiner maken om het niveau omhoog te halen. Er is wel tegenstand voor Barcelona, maar het verschil met de onderste ploegen is heel groot", aldus Stentler.

"Dat zie je eigenlijk in alle landen en dus ook in Nederland. In Spanje is het vrouwenvoetbal wel professioneler, omdat er allemaal voorwaarden zijn voor de clubs die willen meedoen aan de competitie. Ajax speelt bij wijze van spreken ook tegen teams die spelen voor hun reiskostenvergoeding."

Volgens Van Dongen is het overwicht van Barcelona niet toe te schrijven aan de zwakte van de Spaanse competitie. "Ze spelen de kampioen van Engeland en Duitsland ook helemaal weg, dus ik denk niet dat het aan het niveau van de competitie ligt", aldus de veelvoudig Oranje-international.

"Met Atlético proberen we echt het gat met Barcelona te dichten en we kunnen ook wel tegenstand bieden. Maar om van ze te winnen, moet je echt van goeden huize komen. Jarenlang ging de titelstrijd tussen Atlético en Barcelona, maar op een gegeven moment zijn we helemaal voorbijgestreefd."

Lieke Martens kwam dit seizoen in 21 competitiewedstrijden tot zeventien goals en twaalf assists.

'Martens is belangrijk, maar niet onvervangbaar'

En hoe zit het met Martens? Is de wereldvoetbalster van 2017, die een deel van dit seizoen miste door blessureleed en in verband wordt gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, nog altijd een belangrijke pion in de succesploeg van Barcelona?

"Ze is nog steeds heel belangrijk voor Barcelona, maar ze is niet onvervangbaar. Het hele team is ondertussen van de buitencategorie. Het is een machine. Ze zijn op elkaar ingespeeld en hebben speelsters die het verschil kunnen maken", zegt Stentler.

"Als Lieke niet fit is, staan er wel mensen klaar die haar kunnen vervangen. Maar ze was vorig seizoen een half jaar afwezig met een blessure, vervolgens speelde ze de Champions League-finale en was ze gelijk betrokken bij drie doelpunten. Als ze in vorm is, is ze ook van de buitencategorie."

Of Martens tegen Lyon nu in de basis staat of niet: de Champions League-finale, die zaterdag om 19.00 uur in Turijn wordt gespeeld, is volgens Van Dongen het aanzien sowieso waard. "Áls er een club is die Barcelona kan verslaan, dan is het Lyon. Daarom is deze finale er echt eentje die iedereen zou moeten zien."