Everton heeft zich donderdag dankzij een sensationele 3-2-thuiszege op Crystal Palace verzekerd van lijfsbehoud in de Premier League. In Duitsland is Hamburger SV dankzij Jong Oranje-middenvelder Ludovit Reis dicht bij een terugkeer in de Bundesliga.

Everton stond bij rust nog met 0-2 achter. Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew leken ervoor te zorgen dat 'The Toffees' een spannende laatste speelronde tegemoet gingen. Na rust kantelde de wedstrijd echter totaal en zorgden Michael Keane, Richarlison en Dominic Calvert-Lewin voor een comeback.

De zege leidde tot een veldbestorming door uitzinnige Everton-fans, die Donny van de Beek niet in actie zagen komen op Goodison Park. De oud-Ajacied kreeg als wisselspeler geen speelminuten van manager Frank Lampard.

Dankzij de overwinning zijn de degradatieplaatsen niet meer aan de orde voor Everton. Boven het al gedegradeerde Norwich City en Watford zijn Burnley en Leeds United nog de clubs die moeten vrezen dat ze achttiende worden en daarmee ook degraderen.

Burnley speelde met Wout Weghorst als invaller met 1-1 gelijk tegen Aston Villa en deed de achttiende plaats daarmee op doelsaldo over aan Leeds, dat niet in actie kwam. Verder speelde Chelsea, dat al zeker is van Champions League-voetbal, met Hakim Ziyech in de basis met dezelfde cijfers gelijk tegen Leicester City.

Mislukte voorzet Reis blijkt goud waard voor HSV

In Duitsland was Hamburger SV dankzij een goal van Reis in de 57e minuut met 0-1 te sterk voor Hertha BSC in de play-offs om promotie/degradatie. De 21-jarige oud-speler van FC Groningen en FC Barcelona wilde een voorzet geven en zag de bal bij de tweede paal in het doel belanden.

De overwinning in het Olympisch Stadion van Berlijn betekent dat HSV nog één wedstrijd van promotie verwijderd is. 'Die Rothosen' kunnen de klus maandag (aftrap: 20.00 uur) in eigen huis klaren.

HSV degradeerde in 2018 voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga. In de vorige drie seizoenen werd de club telkens vierde. Dit seizoen mocht de ploeg van Reis dankzij een derde plek meedoen aan de play-offs. Hertha, waarbij Jurgen Ekkelenkamp in de selectie ontbrak, speelt sinds 2013 in de Bundesliga.

Reis speelt sinds dit seizoen voor HSV, dat hem transfervrij overnam van Barcelona. De Spaanse topclub, waar hij nooit doorbrak, had hem vorig seizoen aan VfL Osnabrück verhuurd. Reis, die tegen Hertha zijn zesde seizoenstreffer maakte, is in Hamburg basisspeler.

Arminia Bielefeld en Greuther Fürth degradeerden dit seizoen rechtstreeks uit de Bundesliga. Schalke 04 en Werder Bremen keren terug op het hoogste niveau.