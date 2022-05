De eerste ontmoeting tussen FC Utrecht en Vitesse in de play-offs om Europees voetbal is donderdag in een ruime 3-1-overwinning voor de thuisploeg geëindigd. Dankzij een late treffer in Utrecht houdt de ploeg uit Arnhem nog enigszins zicht op het Europees ticket. Heerenveen begon de play-offs eerder op de avond met een spectaculaire 3-2-zege op AZ.

Willem Janssen opende al in de derde minuut de score in De Galgenwaard. De aanvoerder, die bezig is aan zijn laatste maand als prof, rukte zich los van zijn directe tegenstander en kopte uit een corner van Simon Gustafson raak bij de tweede paal.

Direct na het openingsdoelpunt pakte FC Utrecht de ploeg van trainer Thomas Letsch bij de strot, terwijl Vitesse een zeer gezapige indruk maakte. De strijdwijze van FC Utrecht betaalde zich in de 21e minuut uit met een rake schuiver van Sander van de Streek: 2-0.

In het restant van het duel ging de Utrechtse storm iets liggen, maar kwamen de Domstedelingen dankzij een rake stafschop van Gustafson kort voor tijd alsnog op 3-0. De Zweed mocht vanaf 11 meter aanleggen na een overtreding van Riechedly Bazoer op Pontus Almqvist.

Vrijwel uit het niets deed invaller Patrick Vroegh kort voor tijd met het enige Arnhemse schot op doel wat terug, waardoor Vitesse ondanks een matig duel nog hoop heeft voor de return. Die wordt zondag om 18.00 uur gespeeld in het GelreDome.

Ongeloof bij de AZ'ers nadat ze de voorsprong in Heerenveen hebben weggegeven. Ongeloof bij de AZ'ers nadat ze de voorsprong in Heerenveen hebben weggegeven. Foto: ANP

AZ geeft voorsprong uit handen in Heerenveen

Na een wat tegenvallende eerste helft tussen Heerenveen en AZ bood de tweede helft spektakel. De ban werd gebroken door Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk, die onder toeziend oog van zijn vader Pierre op de goede plek stond om binnen te tikken. Het betekende zijn zesde goal in zeven duels.

AZ had vervolgens maar honderd seconden nodig om terug te slaan: rechtsbuiten Hakon Evjen trok naar binnen en schoot raak. Niet veel later hadden de Alkmaarders de voorsprong te pakken, toen Vangelis Pavlidis het voorbeeld van collega-spits Van Hooijdonk volgde door van dichtbij af te ronden.

In het restant van de wedstrijd leek de zege van AZ, dat aanvoerder Owen Wijndal miste door een blessure, niet meer in gevaar te komen. Bij het ingaan van de blessuretijd krulde Amin Sarr echter prachtig raak en in de slotseconden maakte Tibor Halilovic de sensatie compleet door eveneens mooi in de verre hoek te schieten.

De return tussen AZ en Heerenveen is zondag, wanneer om 14.30 uur wordt afgetrapt in het AFAS Stadion. De winnaar van het tweeluik bereikt de finale, waarvan de wedstrijden op 26 en 29 mei worden gespeeld. De inzet van de play-offs is deelname aan de tweede voorronde van de Conference League.