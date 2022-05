Feyenoord heeft donderdag de komst van Ajax-spits Danilo Pereira bekendgemaakt. De 23-jarige Braziliaan maakt transfervrij de overstap naar De Kuip, waar hij een contract voor vier seizoenen tekent.

De overstap van Danilo naar de rivaal hing de afgelopen tijd al in de lucht. De aanvaller mocht vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, waar hij als derde spits achter Sébastien Haller en Brian Brobbey een bijrol had.

Feyenoord heeft goede hoop dat Danilo in Feyenoord wél floreert. "Een behendige, snelle spits zoals Danilo is een welkome toevoeging aan onze selectie", zegt technisch directeur Frank Arnesen over de aanwinst.

"Dat hij transfervrij de overstap kan maken naar Feyenoord is ook een prettig gegeven. We hebben er goede hoop op dat Danilo bij ons kan laten zien waar hij goed in is: effectief en dreigend zijn in de zestien en doelpunten maken."

Met de komst van Danilo speelt Feyenoord in op het vertrek van één of meer aanvallers. Bryan Linssen verkast mogelijk naar Japan en het is maar de vraag of de van KRC Genk gehuurde revelatie Cyriel Dessers blijft.

Danilo in rijtje met Charisteas en Cruijff

Danilo kwam in 2017 voor zo'n 2 miljoen euro van het Braziliaanse Santos naar Ajax. In Amsterdam overtuigde de spits niet. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan FC Twente, waarvoor hij wél indruk maakte met zeventien doelpunten in 34 officiële wedstrijden.

Namens de hoofdmacht van Ajax kwam Danilo tot negen doelpunten in twintig duels. Bij Jong Ajax eindigde de teller op 51 wedstrijden en 31 treffers.

In 2014 was keeper Kenneth Vermeer de laatste Ajacied die overstapte naar Feyenoord. In het verleden maakten onder anderen Angelos Charisteas (2006), John van Loen (1993) en Johan Cruijff (1983) dezelfde transfer.