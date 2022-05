sc Heerenveen-AZ ·

90+5' GOAL Heerenveen! 3-2



Diep, diep in blessuretijd is daar zelfs nog de winnende voor Heerenveen. Halilovic knalt schitterend raak in de verre hoek. Wat een comeback van Heerenveen, dat bij in het ingaan van de laatste minuut nog met 1-2 achter stond.