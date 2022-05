sc Heerenveen-AZ ·

65' GOAL AZ! 1-2



En zeven minuten na de tegengoal is daar zelfs de voorsprong voor AZ. Pavlidis, die nog totaal niet in de wedstrijd zat, reageert attent op het moment dat De Wit de bal voor het doel kopt. De Griek, in de Eredivisie dit seizoen goed voor zestien treffers, heeft nu ook zijn eerste goal in de play-offs te pakken.