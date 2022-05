Trainer Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow woensdag met Feyenoord in de finale van de Conference League tegen AS Roma kan spelen. De keeper trainde donderdag fanatiek mee tijdens het trainingskamp in het Portugese Lagos.

De 24-jarige Bijlow werkte voor het eerst sinds twee maanden een volledige groepstraining af. In het afsluitende partijspelletje speelde hij meteen mee met de beoogde basisploeg voor de eindstrijd in Tirana. Ofir Marciano, die Bijlow sinds maart verving, verdedigde het doel van de reserves.

Bijlow maakte een goede indruk. Hij verlegde het spel snel met beide voeten en leidde zijn defensie ook verbaal. "Het zag er inderdaad goed uit", erkende Slot. "Maar bij Justin ziet het er altijd goed uit als hij fit is. Het gaat er nu om dat hij echt fit blijft. Hopelijk krijgt hij geen terugval nu hij aan het einde van zijn revalidatie is."

In maart liet Bijlow zich aan een pees in zijn voet opereren. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer. Hij dacht dat zijn seizoen voorbij zou zijn, maar zette de afgelopen weken alles op alles om de finale tegen AS Roma als eerste doelman mee te maken.

"Voor een voetballer was een gebrek aan ritme en inhoud misschien een probleem geweest", zei Slot. "Maar we hebben het nu over een doelman. Bovendien hebben grote talenten vaak niet heel veel nodig om weer op niveau te komen. Hij is in principe onze eerste doelman."

Slot genoot overigens niet alleen van Bijlow op de training. "Ik vond iedereen wel scherp trainen", zei hij. "We zijn een paar dagen naar Portugal gegaan zodat we veel bij elkaar zijn en veel met elkaar kunnen doen. Het geeft ook een andere prikkel om even weg te gaan. En in Rotterdam worden ze wel heel veel geconfronteerd met de finale."

Arne Slot instrueert zijn spelers onder de Portugese zon.

Slot kan zich niet vinden in woorden van Mourinho

Tyrell Malacia, Gernot Trauner, Reiss Nelson en Orkun Kökçü trainden ook probleemloos. Zij kregen afgelopen week rust vanwege kleine klachten. "Dat zag er allemaal goed uit. We zullen ze nodig hebben in de finale tegen een grote ploeg als AS Roma, met een grote coach als José Mourinho die niet voor niets zo'n beetje alles al gewonnen heeft", aldus Slot.

"We moeten nu kijken waar we ze pijn kunnen doen. Ze spelen na de winterstop met vijf verdedigers. Ik heb veel wedstrijden van ze gezien waarin ze tegen ploegen met drie aanvallers speelden. Daar heb ik wel een beeld aan overgehouden."

Mourinho zei woensdag dat Feyenoord flink in het voordeel is doordat de Rotterdammers meer rust hebben in de aanloop naar de finale. Roma speelt vrijdag nog een competitieduel met Torino. Slot is het niet eens met zijn collega.

"Wij moeten ons ritme nu uit trainingen halen. Ik denk dat de Italiaanse bond al geholpen heeft door die competitiewedstrijd naar vrijdag te verplaatsen", zei hij. "De finale van de Conference League is pas op woensdag. Dat moet toch wel voldoende zijn. Volgens mij bereid je je ook niet in vijf of zes dagen voor op de finale. Dit is een proces van veertig weken."

Feyenoord werkt tot en met zaterdag verschillende trainingen af in Portugal, waarbij publiek niet welkom is. De Conference League-finale wordt volgende week woensdag in Tirana gespeeld en begint om 21.00 uur.