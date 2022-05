Bij het WK voetbal van later dit jaar zullen voor het eerst vrouwelijke scheidsrechters actief zijn. De Nederlandse arbiter Danny Makkelie is ook geselecteerd en zal in Qatar zijn WK-debuut maken.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag 36 scheidsrechters, 69 assistent-scheidsrechters en 24 videoarbiters aangewezen voor het WK.

Onder hen bevinden zich drie vrouwelijke scheidsrechters: de Française Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita.

De FIFA selecteerde ook drie vrouwelijke grensrechters: de Amerikaanse Kathryn Nesbitt, Karen Díaz Medina uit Mexico en de Braziliaanse Neuza Back.

Makkelie gaat naar Qatar met zijn vaste assistenten Jan de Vries en Hessel Steegstra. De FIFA heeft Pol van Boekel geselecteerd als videoarbiter (VAR).

De 39-jarige Makkelie was als VAR actief op het WK 2018 in Rusland. Op het EK van vorig jaar floot hij zelf wedstrijden, waaronder de halve finale tussen Engeland en Denemarken.

Frappart fluit al jaren wedstrijden in mannenvoetbal

De 38-jarige Frappart werd in 2019 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Ligue 1, het hoogste mannenniveau in Frankrijk. De Française floot in datzelfde jaar de Europese Super Cup en werd in 2020 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Champions League voor mannen.

De 33-jarige Mukansanga floot begin dit jaar als eerste vrouw een wedstrijd bij de Afrika Cup. Yoshimi Yamashita (36) werd in 2021 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de J-League, de hoogste mannencompetitie van Japan.

"We zijn heel blij dat we voor het eerst in de historie vrouwelijke scheidsrechters hebben kunnen selecteren", zegt Pierluigi Collina, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA. "Dit is het einde van een lang proces, dat enkele jaren geleden begon met de aanstelling van vrouwelijke scheidsrechters bij mannentoernooien."

"Zo benadrukken we dat voor ons kwaliteit telt en niet iemands geslacht. Ik hoop dat in de toekomst de keuze voor vrouwelijke scheidsrechters bij mannentoernooien als iets normaals wordt gezien en niet langer als iets sensationeels. Ze verdienen het om op dit WK te zijn, omdat ze constant op een hoog niveau presteren."

Het WK in Qatar begint op 21 november en duurt tot en met 18 december.