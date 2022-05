Doelman Justin Bijlow traint donderdag mee bij Feyenoord in het Portugese Lagos. De club uit Rotterdam bereidt zich tot en met zaterdag in de Algarve voor op de finale van de Conference League tegen AS Roma, over zes dagen in Tirana.

De 24-jarige Bijlow kwam sinds maart niet meer in actie vanwege een voetblessure. De keeper traint inmiddels weer zo fanatiek mee dat hij mogelijk beschikbaar is voor de eindstrijd tegen AS Roma.

Bijlow werd de afgelopen maanden vervangen door Ofir Marciano, maar de Israëlische doelman maakt geen betrouwbare indruk. Marciano zag er zondag tijdens het verloren thuisduel met FC Twente (1-2) niet goed uit bij de twee doelpunten van de bezoekers.

Gernot Trauner, Tyrell Malacia en Reiss Nelson staan ook op trainingsveld van het Cascade Resort, waar het Nederlands elftal zich vaak voorbereidt op grote toernooien. Zij misten het slotduel van het seizoen met FC Twente in De Kuip.

Ook Orkun Kökçü was donderdagochtend van de partij op het trainingsveld in de Algarve. De 21-jarige middenvelder viel tijdens de laatste competitiewedstrijd geblesseerd uit.

Trainer Arne Slot geeft later op donderdag een persconferentie in Lagos. Ook aanvallers Luis Sinisterra en Cyriel Dessers zullen aanschuiven.