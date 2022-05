Marcos Senesi heeft gekozen voor een interlandloopbaan bij Argentinië. De Feyenoord-verdediger beschikt ook over een Italiaans paspoort en werd benaderd door bondscoach Roberto Mancini van de 'Azzurri', maar die poging bleek tevergeefs.

"Ik heb er goed over nagedacht en het er met mijn familie over gehad. Maar ik droomde er als kind al van om voor het Argentijnse elftal uit te komen, dus eigenlijk heb ik niet lang getwijfeld", zegt Senesi in gesprek met de Argentijnse krant Olé.

De 25-jarige verdediger van Feyenoord is een geboren Argentijn en speelde al wedstrijden voor jeugdteams van Argentinië, maar wacht nog op zijn debuut voor 'La Albiceleste'. Hij zit wel in de voorselectie van bondscoach Lionel Scaloni voor de komende interlandperiode.

Ondertussen probeerde Mancini hem te verleiden tot een plek in de selectie van Italië, dat zich niet wist te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De bondscoach belde met Senesi om hem zijn plannen over te brengen.

"Mancini vertelde me over het project dat hij voor ogen ziet. Hij wil een heel nieuw team samenstellen en hoopte dat ik daar deel van uit wilde maken. Het is voor mij een voorrecht dat twee landen geïnteresseerd zijn, maar ik denk het laatste jaar alleen maar aan een debuut voor Argentinië", aldus Senesi.

Senesi is al jaren een vaste kracht bij Feyenoord, waarmee hij zich momenteel in het Portugese Lagos aan het voorbereiden is op de finale van de Conference League. De Rotterdammers spelen over een week in de Albanese hoofdstad Tirana tegen AS Roma.