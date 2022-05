Eintracht Frankfurt-aanvoerder Sebastian Rode liep woensdag in de Europa League-finale tegen Rangers FC (1-1, winst na strafschoppen) al na vijf minuten een fikse hoofdwond op. Toch speelde de Duitser bijna de hele wedstrijd in Sevilla.

Rode had in de openingsfase van de eindstrijd een duel om de bal met John Lundstram, waarbij de schoen van de Rangers-middenvelder vol op zijn hoofd terechtkwam.

De 31-jarige Rode werd minutenlang behandeld en kon uiteindelijk met hulp van een blauwe tulband verder spelen. "Ik dacht meteen aan 'Schweini' bij het WK van 2014", zei de middenvelder na het duel tegen RTL. "Dat leek me een goed teken."

Rode doelde op voormalig Duits international Bastian Schweinsteiger, die acht jaar geleden in de WK-finale tegen Argentinië een bloedende wond onder zijn oog opliep. Schweinsteiger speelde de hele wedstrijd uit en won met Duitsland de wereldtitel (1-0-zege na verlenging).

Bastian Schweinsteiger met zijn bloedende wond tijdens de WK-finale van 2014. Bastian Schweinsteiger met zijn bloedende wond tijdens de WK-finale van 2014. Foto: Getty Images

'De hoofdzaak is dat we de titel hebben gepakt'

Rode werd woensdag in de Europa League-finale in de blessuretijd van de tweede helft van het veld gehaald. Hij zag vanaf de bank dat zijn teamgenoten geen fout maakten in de penaltyserie, terwijl bij Rangers Aaron Ramsey miste.

Eintracht Frankfurt won zo zijn tweede Europese prijs, na de winst van de UEFA Cup in 1980. "Dit team is echt geweldig", zei Rode. "Het zal misschien wel een paar weken duren voordat we beseffen wat we gedaan hebben. Er stond vandaag zoveel op het spel voor onze club, omdat we nu in de Champions League mogen spelen."

De captain van de Duitsers was zijn hoofdwond in alle euforie al bijna vergeten. "De hoofdzaak is dat we de titel hebben gepakt", schreef hij met een knipoog op Twitter, bij een foto van de wond op zijn voorhoofd. "Al het andere doet er niet toe."