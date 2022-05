Zelfs Excelsior was woensdag verrast dat de eerste ontmoeting met Heracles Almelo in de halve finale van de play-offs zo soepel verliep. De Kralingers, die de Eredivisie-club bij vlagen overklasten (3-0), balen hoogstens dat het tweeluik nog niet helemaal is beslist.

"Dit is geweldig, maar ik ben wel kritisch op mijn ploeg. We hadden denk ik wel zeven doelpunten moeten maken en er zeker één tegen kunnen krijgen", zei aanvoerder Redouan El Yaakoubi tegen ESPN. "We moeten onszelf iets meer belonen. Zeker als verdediger denk je wel: gaan we nog scoren deze dag? Maar ik had er wel vertrouwen in, hoor."

Excelsior kreeg in de openingsfase al meerdere grote kansen, maar scoorde 'pas' na twintig minuten via Marouan Azarkan, die later geblesseerd uitviel. De thuisploeg bleef domineren en liep na rust via Thijs Dallinga en Couhaib Driouech verder weg bij het bijzonder zwakke Heracles.

"We weten dat we een behoorlijk niveau kunnen aantikken, maar je weet nooit hoe je het tegen een Eredivisie-ploeg gaat doen", zei trainer Marinus Dijkhuizen tegen ESPN. "Dat is een ander niveau. Maar we liepen er vrij makkelijk doorheen. Dat verbaasde me wel enigszins."

Dijkhuizen wil waken voor scenario FC Barcelona-PSG

De sterke vorm van Excelsior in de play-offs komt redelijk uit het niets. De Rotterdammers, die het reguliere seizoen op de zesde plek eindigden, wonnen slechts een van de laatste negen competitiewedstrijden. In de eerste ronde van de play-offs voor promotie werd Roda JC al geklopt.

"Aan het einde van de competitie zijn we niet compleet geweest; elke keer misten we drie of vier man", verklaarde El Yaakoubi. "Nu zie je waar we toe in staat zijn als we compleet zijn. Deze voorsprong mogen we niet meer weggeven, maar ik heb gekkere play-offs gezien. We gaan dit daarom zeker niet vieren, ook niet in de kleedkamer."

Dijkhuizen staat er precies hetzelfde in. De trainer van Excelsior zat in maart 2017 op de tribune in Camp Nou, waar FC Barcelona in de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League een 4-0-nederlaag uit de heenwedstrijd teniet deed door met 6-1 te winnen.

"Mijn buurman, een FC Barcelona-supporter, ging tien minuten voor tijd weg en ik denk dat hij nog steeds spijt heeft. We hebben genoeg van zulke historische wedstrijden meegemaakt. Je moet altijd je kop erbij houden. Zaterdag moeten we het afmaken", aldus Dijkhuizen.