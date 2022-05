Eintracht Frankfurt heeft de winst van de Europa League woensdagavond opgedragen aan de Bundesliga. De trotse spelers, die Rangers FC in de finale klopten na strafschoppen, vinden dat ze hebben bewezen dat de Duitse competitie sterker is dan soms wordt gedacht.

"We voelden veel druk, omdat de Bundesliga ten opzichte van de andere topcompetities een beetje het ondergeschoven kindje is", zei middenvelder Djibril Sow. "Maar nu hebben we grote teams als FC Barcelona, Real Betis en West Ham United verslagen en laten zien dat Duitse teams op dit podium ook wat kunnen winnen."

De opmars van Frankfurt in de Europa League is opvallend, omdat de ploeg van trainer Oliver Glasner in de competitie veel minder presteert. De kersverse Europa League-winnaar eindigde het seizoen op de elfde plaats. Door de eerste Europese prijs sinds 1980 mag Frankfurt volgend seizoen toch de Champions League in.

"Deze eindzege laat zien hoe sterk de Bundesliga is", vindt ook trainer Glasner. "Men twijfelt vaak of de Bundesliga, achter Bayern München, wel competitief genoeg is. Dat hebben we nu laten zien. Alle spelers hebben hun ego thuisgelaten en alles gedaan om met het team succesvol te zijn. Ik had niks anders van ze verwacht."

55 Frankfurt-spelers onderbreken persconferentie om EL-winst te vieren

Doelman Trapp: 'Dit is voor het hele Duitse voetbal mooi'

Doelman Kevin Trapp was de gevierde man in het feestgedruis. De Duitser wist in de strafschoppenserie met zijn been een schot van Aaron Ramsey door het midden te keren. Daardoor kon Rafael Borré even later de beslissende penalty verzilveren.

"Ik dacht dat ik zou gaan huilen, maar op de een of andere manier is me dat niet gelukt", zei Trapp. "Het is surrealistisch dat we daadwerkelijk met de beker naar huis gaan. Voor deze club, maar ook voor de regio en het hele Duitse voetbal is dit mooi. Je voelde aan alles dat iedereen achter ons stond."

Niet alleen mag Eintracht Frankfurt zich opmaken voor de groepsfase van de Champions League, de club wacht als Europa League-winnaar ook een duel met Real Madrid of Liverpool om de Europese Super Cup. De 'Koninklijke' en 'The Reds' staan op zaterdag 28 mei tegenover elkaar in de finale van de Champions League.

"Ik weet niet eens hoe het toernooi officieel heet, want we waren er altijd zo ver van verwijderd", zei Trapp over de Super Cup. "Maar we gaan echt tegen Real Madrid of Liverpool spelen. Er komt heel veel moois kijken bij deze zege, dat is niet met woorden te omschrijven. Dit geeft een gevoel van pure blijdschap en trots."