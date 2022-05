Rangers FC-trainer Giovanni van Bronckhorst was woensdagavond zichtbaar aangeslagen na de op dramatische wijze verloren Europa League-finale in Sevilla. De Schotten gingen na strafschoppen ten onder tegen Eintracht Frankfurt en grepen naast de eerste Europese beker in vijftig jaar.

"Door de strafschoppenserie werd het een loterij. En wij zaten niet aan de goede kant", baalde Van Bronckhorst op zijn persconferentie. "In grote finales kun je onuitwisbare herinneringen creëren, maar een finale verliezen doet veel pijn. Dit is een grote teleurstelling."

Rangers kwam in de tweede helft nog wel op voorsprong in Sevilla door een treffer van Joe Aribo. Eintracht Frankfurt maakte twintig minuten voor tijd gelijk via Rafael Borré en miste in de penaltyserie geen enkele keer van 11 meter. Bij Rangers was Aaron Ramsey de schlemiel; zijn penalty werd gestopt door keeper Kevin Trapp.

"Natuurlijk is Aaron teleurgesteld, maar hij nam wel de verantwoordelijkheid op zich", verdedigde Van Bronckhorst zijn sterspeler. "Dat is wat je wil, dat spelers een strafschop nemen die er klaar voor zijn en zich goed in hun vel voelen. Een misser hoort erbij en helaas voor ons gebeurde dat nu."

56 Rangers-speler Ramsey mist penalty in serie tegen Frankfurt

'Ik kan mijn spelers niks verwijten'

Voor Rangers kwam er zo een wrang einde aan een fraaie Europese campagne. De Schotse topclub rekende op de weg naar de finale af met onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig en had voor het eerst sinds de Europacup II in 1972 een Europese prijs kunnen veroveren.

In plaats daarvan blijft Rangers net als in 2008 - het FC Zenit van toenmalig trainer Dick Advocaat was toen in de finale van de UEFA Cup te sterk - met lege handen. De ploeg uit Glasgow kan het seizoen nog wel met een prijs afsluiten; zaterdag wacht de finale tegen Heart of Midlothian in de Scottish Cup.

"Je merkt in de kleedkamer dat iedereen terneergeslagen is, maar ik kan mijn spelers niks verwijten", zei Van Bronckhorst, die in november instapte als opvolger van Steven Gerrard. "Ze hebben in deze finale, maar ook in de wedstrijden hiervoor alles gegeven. We hebben er alles aan gedaan."