Giovanni van Bronckhorst is er woensdag niet in geslaagd om zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC te veroveren. In de Europa League-finale was Eintracht Frankfurt na een zenuwslopende penaltyreeks te sterk, nadat beide teams na 120 minuten niet verder dan 1-1 kwamen.

Hoewel Eintracht Frankfurt een groot deel van de wedstrijd domineerde, waren beide ploegen na 120 minuten in evenwicht. Spits Joe Aribo had Rangers FC na ruim een uur spelen aan de leiding gebracht, maar Rafael Borré maakte die voorsprong ruim tien minuten later ongedaan.

In de penaltyserie waren beide ploegen foutloos, tot invaller Aaron Ramsey de vierde strafschop van de Schotten tegen doelman Kevin Trapp aan schoot. Frankfurt schoot oog in oog met de veertigjarige Rangers-doelman Allan McGregor alle penalty's binnen.

Van Bronckhorst, die van 1998 tot 2001 bij de Schotse recordkampioen speelde, moet door de nederlaag nog even wachten op zijn eerste prijs als trainer van Rangers. De Schotten grepen dit seizoen eveneens naast de landstitel, maar kunnen zich zaterdag revancheren in de finale om de Scottish Cup tegen Heart of Midlothain.

Door de nederlaag blijft Rangers FC in Europees verband op één prijs staan: de Europacup II in 1972. Voor Eintracht Frankfurt, dat dankzij de zege volgend seizoen in de Champions League speelt, is het na de winst van de UEFA Cup in 1980 de tweede eindzege van een Europees clubtoernooi.

De finale van de Europa League was de eerste van de drie Europese clubtoernooien dit seizoen. De Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord vindt 25 mei plaats, gevolgd door de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid (28 mei).

Feestvreugde bij Eintracht Frankfurt.

Frankfurt domineert, maar creëert weinig

Het duel in het sfeervolle Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium was nauwelijks begonnen toen de medische staf van Rangers FC voor het eerst in actie moest komen. De flink gehavende Frankfurt-aanvoerder Sebastian Rode moest worden opgelapt nadat hij was geraakt door een hoog been.

Met een hoofdband en een schoon shirt kon Rode het duel hervatten en zag hij dat zijn ploeg zonder grote kansen te creëren domineerde in de eerste helft. Rangers FC werd via Aribo één keer gevaarlijk, maar zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging net naast.

Frankfurt, dat eerder dit seizoen onder meer West Ham United en FC Barcelona uitschakelde, had het betere van het spel in Sevilla. De Duitse ploeg zorgde via Ansgar Knauff (redding McGregor) en voormalig Groningen-aanvaller Filip Kostic (schot voorlangs) voor gevaar.

Aribo profiteert van geklungel

Ook in het tweede bedrijf was het Eintracht Frankfurt dat de klok sloeg. Kort na rust kwam Borré ten val in het strafschopgebied en schreeuwde de Frankfurt-aanhang om een strafschop. Scheidsrechter Slavko Vincic en de Nederlandse VAR Pol van Boekel gingen daar niet in mee.

Enkele minuten later was het Rangers FC dat tegen de verhouding in de score opende. Aribo profiteerde van een foute terugkopbal van Djibril Sow en een struikelpartij van de Braziliaan Tuto. De spits kwam daardoor oog in oog met doelman McGregor en faalde niet: 0-1.

Frankfurt voerde direct na de openingstreffer de druk op. Na een misser van Daichi Kamada tikte Borré de Bundesliga-club in de 69e minuut weer naast Rangers. De aanvaller tikte tussen twee tegenstanders knap binnen na een lage voorzet van Kostic.

Rangers verzuimt wedstrijd te beslissen

Borré leek in het begin van de verlenging de heldenrol voor zich op te kunnen eisen nadat hij de bal afsnoepte van Rangers-verdediger Calvin Bassey. De in Italië geboren verdediger kon zijn fout op het allerlaatste moment herstellen en voorkwam daarmee de tweede treffer van Borré.

In het restant van de verlenging probeerden beide ploegen het vooral van afstand, tot Rangers FC in de absolute slotfase nog één uitgelezen mogelijkheid op de winnende treffer kreeg. Ryan Kent stuitte na voorbereidend werk van Kemar Roofe van dichtbij op keeper Kevin Trapp.

Daardoor moest net als vorig jaar, bij de door Villarreal gewonnen finale tegen Manchester United, een penaltyreeks de beslissing brengen. Voormalig Groningen-spelers Ajdin Hrustic en Kostic waren daarin trefzeker voor Eintracht Frankfurt, terwijl Ramsey als als enige van de tien spelers miste.