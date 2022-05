Giovanni van Bronckhorst is er woensdag niet in geslaagd om zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC te veroveren. In de Europa League-finale was Eintracht Frankfurt na een zenuwslopende penaltyreeks te sterk, nadat beide teams na 120 minuten niet verder dan 1-1 kwamen.

Hoewel Eintracht Frankfurt een groot deel van de wedstrijd domineerde, waren beide ploegen na 120 minuten in evenwicht. Spits Joe Aribo had Rangers FC na ruim een uur spelen aan de leiding gebracht, maar Rafael Borré maakte die voorsprong ruim tien minuten later ongedaan.

In de penaltyserie waren beide ploegen foutloos, tot invaller Aaron Ramsey de vierde strafschop van de Schotten tegen doelman Kevin Trapp aan schoot. Frankfurt schoot alle vijf strafschoppen raak.

Van Bronckhorst, die van 1998 tot 2001 bij 'The Gers' speelde, moet door de nederlaag nog even wachten op zijn eerste prijs als trainer van Rangers. De Schotten grepen dit seizoen eveneens naast de landstitel, maar kunnen zich zaterdag revancheren in de finale om de Scottish Cup tegen Heart of Midlothain.

Door de nederlaag blijft Rangers FC in Europees verband op één prijs staan: de Europacup II in 1972. Voor Eintracht Frankfurt, dat dankzij de zege volgend seizoen in de Champions League speelt, is het na de winst van de UEFA Cup in 1980 de tweede eindzege van een Europees clubtoernooi.

De finale van de Europa League was de eerste van de drie Europese clubtoernooien dit seizoen. De Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord vindt 25 mei plaats, gevolgd door de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid (28 mei).