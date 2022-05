De spelers van Heracles Almelo zitten in zak en as na de ontluisterende nederlaag tegen Excelsior in de nacompetitie om lijfsbehoud. Door de 3-0-nederlaag in Rotterdam hebben de tukkers een wonder nodig om niet te degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Dit was helemaal niks, het was heel slecht van ons", was het nietsontziende commentaar van aanvoerder Justin Hoogma bij ESPN. "We worden gewoon weggespeeld. In de eerste helft moeten we al een paar goals tegen krijgen. Het was bij lange na niet goed genoeg."

Twee dagen na het ontslag van trainer Frank Wormuth werd een reactie verwacht van Heracles, dat zondag door een nederlaag tegen Sparta (1-3) op de slotdag van de Eredivisie veroordeeld was tot de nacompetitie om lijfsbehoud. Die bleef volledig uit tegen Excelsior.

De Almeloërs werden vooral in de eerste helft van het kastje naar de muur gespeeld en keken na 45 minuten tegen een 1-0-achterstand aan. Heracles kwam na rust wel beter in de wedstrijd, maar wist niet te scoren en kreeg in de slotfase nog twee doelpunten om de oren.

"Natuurlijk ben ik geschrokken", aldus interim-coach René Kolmschot. "Je hoopt dat er een reactie komt, maar dan krijg je met 3-0 op de broek. Het is niet gelukt. Als je zo speelt, kom je tekort voor dit soort wedstrijden. En natuurlijk doet dat pijn. Want denk je van de supporters en sponsors? Ik zie verslagenheid bij de supporters. Iedereen wil zijn best doen, maar het is niet genoeg gebleken."

Ook Kolmschot zag dat Heracles in het eerste half uur "aan alle kanten voorbij werd gelopen". "We zijn een broos elftal, dat zie je. Als het minder gaat, valt het uit elkaar in plaats van dat we compact blijven. Op een gegeven moment ging dat beter en dacht ik dat na rust het goaltje ging vallen. Maar dan krijg je de 2-0 om de oren en dan zie je dat het heel broos is."

Heracles verloor op ontluisterende wijze met 3-0 van Excelsior. Foto: ANP

'Ik moet geloven in een ommekeer'

Ondanks de belabberde uitgangpositie voor de return van zaterdag in Almelo weigeren aanvoerder Hoogma, interim-coach Kolmschot en aanvaller Samuel Armenteros de handdoek te werpen. Degradatie zou een einde maken aan een onafgebroken reeks van zeventien seizoenen van Heracles in de Eredivisie.

"We moeten ons snel gaan oprichten, want we hebben nog een kans, ook al hebben we onszelf in een slechte uitgangspositie gewerkt", aldus Hoogma. "Zolang we nog een kans hebben, moeten we ervoor gaan. Opgeven is geen optie. Ik geloof er nog in."

Kolmschot denkt dat Heracles in het eigen Erve Asito nog volop kans maakt. "Thuis hebben we meer zelfvertrouwen. Ik moet erin geloven, anders hoef je niet te gaan voetballen. Dan moet het beter dan vandaag, want anders heeft het geen zin. Het kan bij ons gaan spoken als de 1-0 valt. Ik geef ons 50 procent kans. Ik ben optimistisch ingesteld."

Ook Armenteros is ervan overtuigd dat Heracles het gaat redden. "Het Heracles van nu is voldoende om in de Eredivisie te blijven. Ik geloof in mezelf en in mijn teamgenoten. Alles kan in het voetbal gebeuren. Ik heb gekkere dingen meegemaakt."