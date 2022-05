Heracles Almelo moet vrezen voor degradatie uit de Eredivisie. De tukkers verloren woensdag de eerste wedstrijd tegen Excelsior in de halve finales van de nacompetitie om handhaving met 3-0 en kunnen zaterdag voor het eerst sinds 2005 afdalen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Marouan Azarkan bekroonde een sterke openingsfase van Excelsior in de 21e minuut met de 1-0. Heracles stelde daar bijzonder weinig tegenover, waarna Keuken Kampioen Divisie-topscorer Thijs Dallinga een kwartier voor tijd de belangrijke 2-0 maakte voor de thuisploeg. In de slotfase kregen de bezoekers ook nog de 3-0 van Couhaib Driouech om de oren.

Heracles moet zaterdag in de return in Almelo minstens met drie doelpunten verschil winnen om te voorkomen dat het na zeventien onafgebroken jaren in de Eredivisie degradeert naar het tweede niveau van Nederland.

Heracles is veroordeeld tot de nacompetitie om promotie en degradatie doordat het afgelopen zondag op de slotdag van de Eredivisie met 1-3 verloor van Sparta Rotterdam. De club zakte daardoor van de veertiende naar de zestiende plaats op de ranglijst, terwijl het zich eigenlijk al veilig waande.

Als gevolg daarvan besloot Heracles trainer Frank Wormuth te ontslaan. De clubleiding had er geen vertrouwen in dat Heracles onder leiding van de Duitser zich via de competitie zou handhaven. Sindsdien neemt assistent René Kolmschot de honneurs waar.

Excelsior mag op zijn beurt hopen op een terugkeer in de Eredivisie. De Kralingers kwamen in het seizoen 2018/2019 voor het laatst op het hoogste niveau uit. In een mogelijke finale is ADO Den Haag of FC Eindhoven de tegenstander. ADO won dinsdag de eerste wedstrijd tegen Eindhoven met 2-1.

Excelsior had geen kind aan Heracles Almelo en scoorde drie keer. Excelsior had geen kind aan Heracles Almelo en scoorde drie keer. Foto: Pro Shots

Heracles bij vlagen weggespeeld

Na het veelbesproken ontslag van Wormuth was Heracles er veel aan gelegen om een goede wedstrijd te spelen tegen Excelsior, maar vanaf de aftrap kwam daar helemaal niets van terecht. De bezoekers werden op ontluisterende wijze weggespeeld door de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.

Na kansen voor Reuven Niemeijer, Dallinga en Azarkan kwam Excelsior na 21 minuten verdiend op voorsprong in het Van Donge & De Roo Stadion. Niemeijer legde breed op Azarkan en de aanvaller schoof de bal met zijn linkerbeen eenvoudig onder Heracles-doelman Koen Bucker. De 1-0 bij rust was nog een magere afspiegeling van de verhoudingen in Rotterdam.

Na de onderbreking kwam Heracles beter in de wedstrijd, zonder grote kansen te creëren. Excelsior sloeg aan de andere kant wel genadeloos toe. Na een fraaie aanval werkte Dallinga, die in de competitie goed was voor 32 doelpunten, in de 74e minuut vakkundig af.

Heracles was compleet van slag door de tweede tegentreffer en mocht lange tijd blij zijn dat het slechts bij 2-0 bleef. Vijf minuten voor het einde maakte Driouech alsnog de 3-0, waardoor Heracles met anderhalf been in de Keuken Kampioen Divisie staat en een wonder in Almelo nodig heeft om het vege lijf te redden.