De regering van Albanië heeft de dag waarop Feyenoord en AS Roma in de hoofdstad Tirana de finale van de Conference League spelen, woensdag uitgeroepen tot een nationale feestdag. De autoriteiten verwachten een massale toeloop van fans uit Nederland en Italië.

Tirana zal volgende week woensdag tot 18.00 uur een voetgangersgebied zijn: auto's mogen behalve bij noodgevallen de weg niet op en alle toegangswegen rondom de hoofdstad van Albanië worden afgesloten door de politie.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bledi Cuci zijn de maatregelen bedoeld om "op de meest voorbeeldige manier een van de belangrijkste evenementen in Albanië te organiseren". "We nemen alle maatregelen om de dag voor iedereen feestelijk te maken, niet alleen voor de Italiaanse en Nederlandse fans."

Cuci verwacht dat er in totaal 100.000 fans naar Tirana zullen afreizen voor de finale van de Conference League, terwijl in de Arena Kombëtare plek is voor 'slechts' 21.000 fans. Zowel Feyenoord als AS Roma heeft maar vierduizend kaarten ontvangen.

De UEFA kreeg de afgelopen weken veel kritiek op de keuze voor Tirana als finalestad van de Conference League, omdat het stadion veel te klein is voor de eindstrijd tussen de twee volksclubs. De Europese voetbalbond koos eind 2020 voor de Arena Kombëtare, een jaar nadat het nationale stadion van Albanië met financiële steun van de UEFA werd geopend.

In de Arena Kombëtare kunnen 'slechts' 21.690 fans. In de Arena Kombëtare kunnen 'slechts' 21.690 fans. Foto: Getty Images

'Ook stadion van Real Madrid zou te klein zijn'

Ook AS Roma-manager José Mourinho is kritisch op de keuze voor Tirana. "Dat het stadion te klein is voor twee clubs als Roma en Feyenoord, is het enige negatieve punt aan de wedstrijd", zei de Portugese succescoach woensdag op zijn persconferentie.

"Maar als het een stadion met vijftigduizend of zeventigduizend zitplaatsen zou zijn, was het nog steeds te klein geweest", voegde Mourinho daaraan toe. "Ook het stadion van Real Madrid zou te klein zijn geweest."

In Albanië vrezen ze bovendien voor een confrontatie tussen fans van AS Roma en Feyenoord. In 2015 raakten fans van Feyenoord slaags met de politie van Rome nadat ze een historische fontein uit de zeventiende eeuw hadden vernield. Er zullen daarom zo'n tweeduizend politieagenten worden ingeschakeld voor de finale.

Feyenoord-AS Roma begint volgende week woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs. AS Roma won nog nooit een Europese hoofdprijs, terwijl Feyenoord al drie keer een finale won: de Europacup I in 1970 en de UEFA Cup in 1974 en 2002.