Roger Schmidt gaat een contract voor twee seizoenen tekenen bij Benfica. De Portugese club meldt woensdag dat er een voorlopige overeenkomst is bereikt met de Duitse trainer, die overkomt van PSV.

Benfica verwelkomt de 55-jarige Schmidt al op de clubkanalen, maar benadrukt in een verklaring dat de "formalisering van de overeenkomst" volgende week zal plaatsvinden. Beide partijen bereikten eind april al een principe-overeenkomst.

Bij Benfica is Schmidt de opvolger van Nélson Veríssimo, die sinds het ontslag van Jorge Jesus in december de interim-coach is. Onder leiding van de Portugees schakelden de 'Adelaars' Ajax uit in de achtste finales van de Champions League.

Voor Schmidt wordt Benfica zijn achtste club als trainer. Eerder stond de voormalig middenvelder aan het roer bij Delbrücker SC, SC Preussen Münster, SC Paderborn 07, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan en PSV.

Bij de Eindhovenaren moest Schmidt de landstitel twee keer aan Ajax laten. Dit seizoen legde hij met de 24-voudig landskampioen wél beslag op de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Benfica kon na de overwinning op Ajax in een tweeluik met Liverpool niet doorstoten in Europa. In de nationale competitie eindigde de Portugese recordkampioen teleurstellend als derde.