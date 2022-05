Amnesty International roept de FIFA op minstens 440 miljoen dollar (zo'n 420 miljoen euro) uit te trekken voor de compensatie van honderdduizenden arbeidsmigranten die betrokken waren bij de bouw van de stadions voor het WK in Qatar.

In een donderdag verschenen rapport dringt Amnesty International er met andere mensenrechtenorganisaties, de vakbonden en groepen voetbalfans bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino op aan om samen met Qatar "een alomvattend herstelprogramma" op te zetten. Amnesty roept de KNVB bovendien op zich achter het initiatief te scharen.

"Naast het verstrekken van compensatie voor alle misbruik die verband houdt met het toernooi in Qatar, moeten ze ervoor zorgen dat het misbruik zich niet herhaalt, zowel in Qatar als in landen waar toekomstige toernooien zullen plaatsvinden", aldus Amnesty.

Het WK in Qatar is sinds de toekenning in 2010 controversieel, omdat de mensenrechten op grote schaal worden geschonden in het emiraat. De Britse krant The Guardian becijferde dat in de afgelopen twaalf jaar zeker 6.500 arbeidsmigranten in het land om het leven zijn gekomen bij hun werk.

"De FIFA kende de risico's voor de arbeiders", aldus secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty International. "Desondanks werd er in de evaluatie van het bod van de Qatari geen enkele melding gemaakt van arbeiders of mensenrechten en werden er geen voorwaarden gesteld aan de bescherming van de arbeiders."

'Zou een belangrijk keerpunt kunnen zijn'

Het bedrag van 440 miljoen dollar is precies gelijk aan het prijzengeld dat de FIFA beschikbaar heeft gesteld voor de 32 deelnemende landen aan het WK. Amnesty schat dat dit bedrag minstens nodig is om de arbeidsmigranten te compenseren en om initiatieven te ondersteunen die de rechten van arbeiders in de toekomst beschermen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie is er mogelijk meer geld nodig voor onder meer de compensatie voor gewond geraakte en gestorven arbeiders en het terugbetalen van achterstallig loon. Dit zal volgens Amnesty duidelijk worden na een nog af te ronden evaluatie.

"Hoewel het misschien te laat is om het lijden van eerder misbruik uit te wissen, kunnen en moeten de FIFA en Qatar genoegdoening bieden en verdere uitbuiting voorkomen", aldus secretaris-generaal Callamard.

"Het bieden van compensatie aan arbeiders die zoveel hebben gegeven om het toernooi mogelijk te maken, en het treffen van maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijk misbruik nooit meer zal gebeuren, zou een belangrijk keerpunt kunnen zijn in de toewijding van de FIFA om de mensenrechten te respecteren."

Het WK in Qatar is het eerste mondiale eindtoernooi dat vanwege de warme omstandigheden niet in de zomer wordt gehouden. Het toernooi begint op 21 november en duurt tot en met 18 december.