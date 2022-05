AS Roma-coach José Mourinho vindt dat Feyenoord vanwege het grote aantal rustdagen een "groot voordeel" heeft voor de finale van de Conference League. Roma speelt vrijdag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, terwijl Feyenoord al klaar is in de Eredivisie.

"Natuurlijk hebben ze een voordeel, een groot voordeel zelfs", zei Mourinho woensdag op zijn persconferentie. "We moeten nog een belangrijke wedstrijd tegen Torino spelen en het is moeilijk om spelers rust te geven."

"Zij hebben het seizoen al afgerond en kunnen in alle rust toewerken naar de finale. Maar we moeten dit soort details vergeten als we woensdag in de finale staan. Dit soort wedstrijden moeten gewonnen worden."

AS Roma moet vrijdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Torino Europees voetbal veiligstellen. De club uit Rome zou aanvankelijk zondag spelen, maar de Italiaanse bond vervroegde het duel met twee dagen om Roma extra rust te gunnen.

Feyenoord kwam afgelopen zondag tegen FC Twente (1-2-nederlaag) voor het laatst in actie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot bereidt zich vanaf woensdag in het Portugese Lagos voor op de finale van de Conference League, die volgende week woensdag wordt gespeeld in de Albanese hoofdstad Tirana. Slot heeft vier dagen uitgetrokken voor het besloten trainingskamp.

José Mourinho is sinds afgelopen zomer coach van AS Roma. José Mourinho is sinds afgelopen zomer coach van AS Roma. Foto: Getty Images

'Belangrijkste finale uit carrière'

Mourinho coacht in Tirana zijn vijfde Europese finale, nadat hij eerder succes had met FC Porto, Internazionale en Manchester United. Voor de de 59-jarige Portugees heeft deze eindstrijd veel betekenis, ook al gaat het dit keer 'slechts' om de Conference League en niet om de Champions League en Europa League, die hij elk twee keer won.

"Het is altijd hetzelfde. De geschiedenis en de betekenis van dit toernooi kunnen dan wel anders zijn, maar ik zie het als de belangrijkste finale uit mijn carrière omdat we deze nog moeten spelen. Ik wil deze finale winnen."

"Het zal onze vijftiende wedstrijd in Europa worden. We begonnen in augustus en hebben een hoop gereisd. We hebben daarvoor een hoge prijs betaald in de Serie A; we hebben veel punten verspeeld tegen ploegen die zich de hele week op onze wedstrijd konden voorbereiden. De Conference League is een zwaar toernooi. Maar we kunnen nu geschiedenis schrijven door de beker te winnen."

Volgens Mourinho is de kans groot dat sterspeler Henrikh Mkhitaryan niet op tijd fit is voor de finale tegen Feyenoord. De middenvelder kampt nog met een hamstringblessure. Ook het meespelen van Chris Smalling is hoogst onzeker. Nicolò Zaniolo en Rick Karsdorp lijken wel op tijd fit voor de eindstrijd.