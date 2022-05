Zlatan Ibrahimovic komt volgende maand niet in actie tijdens de Nations League-wedstrijden van de Zweedse ploeg. De veertigjarige spits kampt al een aantal maanden met een knieblessure en speelde in januari voor het laatst een volledige wedstrijd voor zijn club AC Milan.

"Iedereen weet dat Zlatan al een tijdje fysieke problemen heeft en om die reden heeft hij zich afgemeld", zei bondscoach Janne Andersson woensdag.

Of en wanneer Ibrahimovic terugkeert in de Zweedse ploeg, is volgens Andersson onduidelijk. "We zullen daarover in de toekomst contact houden. Dat hebben we de laatste keer dat we elkaar spraken samen afgesproken. We hebben het alleen over de komende wedstrijden gehad, verder niet."

Ibrahimovic is met 62 doelpunten in 121 wedstrijden topscorer aller tijden van de Zweedse ploeg. Na de Europese kampioenschappen van 2016 besloot hij te stoppen als international, maar in 2021 keerde hij toch terug voor de WK-kwalificatieduels.

Zweden ging in de play-offs met 2-0 onderuit tegen Polen en ontbreekt daardoor eind dit jaar op het WK in Qatar. Ibrahimovic zei na dat duel, waarin hij pas in de slotfase inviel, dat hij "zo lang mogelijk wil doorgaan" als international.

Naast Ibrahimovic ontbreken Filip Helander (Rangers) en Albin Ekdal (Sampdoria) vanwege blessures in de Zweedse selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Slovenië, Noorwegen en Servië. AZ-aanvaller Jesper Karlsson zit er wel bij.