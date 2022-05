Paris Saint-Germain-speler Idrissa Gueye moet zich verantwoorden voor de ethische commissie van de Franse voetbalbond FFF, omdat hij afgelopen weekend zou hebben geweigerd deel te nemen aan een actie tegen homofobie.

De 32-jarige Gueye zou hebben geweigerd in een regenboogshirt te spelen. De ethische commissie van de FFF wil na de ontstane ophef dat de Senegalees "zijn situatie komt verduidelijken".

Gueye deed afgelopen zaterdag niet mee in de uitwedstrijd tegen Montpellier (0-4-zege), waarin PSG met speciale rugnummers in de kleuren van de regenboog aantrad. De Franse kampioen droeg dat shirt ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie.

In eerste instantie leek de middenvelder te ontbreken vanwege een blessure, maar dat werd door zijn trainer Mauricio Pochettino tegengesproken. Volgens Le Parisien ontbrak Gueye vorig jaar ook toen er een soortgelijke actie tegen homofobie was. De club gaf toen maagproblemen op als reden.

Gueye kreeg dinsdag steun van de Senegalese president Macky Sall, die zei dat "de religieuze overtuigingen van Gueye gerespecteerd moeten worden". De negentigvoudig international van Senegal is moslim.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, was juist zeer kritisch. "Het dragen van een regenboogshirt is misschien een detail, maar het is een belangrijk symbolisch gebaar dat onze jeugd helpt opvoeden. Ik vind het triest", zei ze tegen Le Parisien.