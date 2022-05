De Amerikaanse voetbalbond heeft woensdag voor een historisch moment gezorgd. US Soccer is de de eerste nationale federatie die vrouwen en mannen gelijk gaat belonen.

De Amerikaanse voetbalsters hebben jarenlang gestreden om evenveel geld te ontvangen als de spelers uit de nationale mannenploeg. US Soccer heeft met zowel de vrouwen als de mannen een nieuwe cao afgesloten, waardoor die vaak felle strijd nu het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

"Dit is echt een historisch moment", zegt US Soccer-president Cindy Parlow Cone in een verklaring op de site van de bond. "Deze akkoorden hebben het voetbal hier in de Verenigde Staten voor altijd veranderd en kunnen ook zorgen voor veranderingen in de rest van de voetbalwereld."

In de nieuwe cao's, die gelden tot en met 2028, zijn de financiële voorwaarden voor de vrouwen en de mannen precies gelijk. Zo zullen de voetbalsters voor het eerst evenveel prijzengeld krijgen voor hun respectievelijke WK's.

In Nederland zijn de vergoedingen voor vrouwen de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. De KNVB wil vanaf 2023 de mannen en vrouwen gelijkwaardig belonen.

'Hopelijk inspireert dit de FIFA'

De VS zijn met vier wereldtitels, waaronder de laatste twee in 2015 en 2019, het succesvolste land in het vrouwenvoetbal. De mannenploeg van de VS is minder succesvol, maar kreeg wel meer prijzengeld, ook doordat het prijzengeld bij mannentoernooien hoger ligt.

De Amerikaanse voetbalsters wilden via de rechter afdwingen dat ze gelijk betaald zouden krijgen. Afgelopen februari kwamen de speelsters en US Soccer na een juridische strijd van zes jaar tot een schikking: de bond zou het vrouwenteam 24 miljoen dollar (21 miljoen euro) geven als compensatie voor gemiste inkomsten in de afgelopen jaren. Voorwaarde voor die regeling was dat de twee partijen een akkoord zouden bereiken over een nieuwe cao. Dat is na maanden van onderhandelen gelukt.

"Ik voel veel trots voor de meiden die nu opgroeien en zien dat ze gewaardeerd worden, in plaats van dat ze voor die waardering moeten vechten", zegt aanvaller Margaret Purce tegen persbureau AP. "Mannen en vrouwen gelijk belonen is hoe het zou horen te zijn. Ik ben dankbaar voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen."

Verdediger Walker Zimmerman, die namens het mannenteam aan tafel zat bij de cao-onderhandelingen, is ook blij dat de voetballers en voetballers evenveel betaald zullen krijgen. "Ze zeiden dat het niet mogelijk is om mannen en vrouwen gelijk te belonen, maar dat heeft ons niet tegengehouden", zegt de 27-voudig international. "We hopen dat dit andere mensen wakker schud en dat het de FIFA en anderen inspireert om dezelfde beweging te maken."