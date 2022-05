Eerste keeper Justin Bijlow, die door een blessure al ruim twee maanden aan de kant staat, is een van de 26 Feyenoord-spelers die woensdagmiddag naar Portugal reizen voor een trainingskamp in de aanloop naar de Conference League-finale tegen AS Roma.

Het is nog onzeker of de 24-jarige Bijlow volgende week woensdag kan keepen in de eindstrijd in het Albanese Tirana.

"Bijlow werkt hard aan zijn herstel en zet die werkzaamheden voort in Portugal", schrijft Feyenoord op zijn site. "De doelman liep in het Conference League-duel met FK Partizan (op 10 maart, red.) een blessure op en is op de weg terug."

Ofir Marciano, Valentin Cojocaru, Tein Troost en Devin Remie zijn de andere keepers in de selectie van Feyenoord. Marciano verving Bijlow de afgelopen maanden, maar maakte niet altijd een zekere indruk. Afgelopen weekend ging de Israëliër in het duel met FC Twente (1-2-nederlaag) bij beide tegentreffers niet vrijuit.

Arne Slot hield zich na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op de vlakte over de kansen van Bijlow om te spelen in de Conference League-finale. "Eerst moet Justin maar eens meetrainen", zei de Feyenoord-trainer. "Pas daarna ga je als trainer kijken hoe hij traint en een keuze maken."

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Kökçü, Trauner, Nelson en Malacia reizen ook mee

Basisspelers Orkun Kökçü, Gernot Trauner, Reiss Nelson en Tyrell Malacia zitten ook gewoon in de selectie. Verdedigers Trauner en Malacia en aanvaller Nelson ontbraken tegen Twente vanwege (lichte) hamstringklachten, maar Slot zei na het duel al dat hij verwachtte dat het trio kan spelen tegen Roma.

Hetzelfde geldt voor middenvelder Kökçü, die in het duel met Twente uitviel met een lichte blessure.

Feyenoord traint tot en met zaterdag in de Portugese badplaats Lagos. Feyenoord-AS Roma begint volgende week woensdag om 21.00 uur.

Volledige selectie Feyenoord voor trainingskamp

Keepers: Justin Bijlow, Valentin Cojocaru, Ofir Marciano, Tein Troost, Devin Remie.

Verdedigers: Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Philippe Sandler, Gernot Trauner, Ramon Hendriks, Denzel Hall.

Middenvelders: Jorrit Hendrix, Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes, Cole Bassett, Guus Til, Jens Toornstra.

Aanvallers: Luis Sinisterra, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen, Reiss Nelson, Patrik Walemark, Cyriel Dessers, Nesto Groen.