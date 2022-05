Eintracht Frankfurt-trainer Oliver Glasner is onder de indruk van het spel van Rangers FC. De Duitsers treffen de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst woensdagavond in de finale van de Europa League.

"Ik zie een mix van West Ham United en FC Barcelona. Ik zie de Nederlandse invloed van de coach in hun opbouw, maar ze hebben de Britse mentaliteit", zei de 47-jarige Glasner dinsdag tijdens zijn persconferentie.

De Oostenrijker bewondert de manier waarop Van Bronckhorst de finale haalde met Rangers. "Ik heb veel wedstrijden gezien. Met Borussia Dortmund en RB Leipzig hebben ze twee topclubs uit de Bundesliga uitgeschakeld."

Ook Markus Krösche, de sportief directeur van Eintracht Frankfurt, is te spreken over het spel van de ploeg van Van Bronckhorst. "Ze spelen achterin vaak een-op-een, dat zie je zelden op internationaal niveau."

183 Bekijk de samenvatting van Rangers FC-RB Leipzig (3-1)

'Heel Europa kan naar deze finale uitkijken'

De club uit Frankfurt schakelde zelf FC Barcelona uit in de kwartfinales en knokte zich in de halve finales langs West Ham. Die resultaten geven de Duitsers veel vertrouwen richting de finale tegen Rangers.

"We zijn er klaar voor en verkeren in goede vorm. Er is een goede balans tussen concentratie, focus en ontspanning", aldus Glasner, die vindt dat de twee ploegen elkaar niet veel ontlopen. "Beide teams worden gekenmerkt door hun passie en enthousiasme. Heel Europa kan naar deze finale uitkijken."

De finale tussen Rangers en Frankfurt wordt woensdag in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán van Sevilla gespeeld. De aftrap is om 21.00 uur.