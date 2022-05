Loïs Openda is woensdag voor het eerst opgeroepen voor het Belgisch elftal. De 22-jarige spits van Vitesse kan daardoor over twee weken in het Nations League-duel met Oranje zijn debuut maken voor de 'Rode Duivels'.

Openda maakte dit Eredivisie-seizoen achttien treffers voor Vitesse en eindigde daarmee als tweede op de topscorerslijst, achter Ajax-aanvaller Sébastien Haller.

De huurling van Club Brugge, die na de zomer normaal gesproken niet zal terugkeren in Arnhem, was de afgelopen jaren een belangrijke speler bij Jong België. Met dertien goals in vijftien interlands is hij topscorer aller tijden van het beloftenteam.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft liefst 32 spelers opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland (thuis, 3 juni), Polen (thuis, 8 juni), Wales (uit, 11 juni) en Polen (uit, 14 juni). Daardoor behoort naast Openda ook Jong België-aanvoerder Amadou Onana van Lille voor het eerst tot de selectie.

"Voor Loïs Openda en Amadou Onana is dit het juiste moment om in de selectie te komen", zegt Martínez. "Openda's profiel verschilt van dat van onze andere spitsen. Hij is heel snel en duikt altijd in de ruimtes. Hij was indrukwekkend bij Vitesse en onze beloften en is gegroeid als mens. Hij omarmt de verantwoordelijkheid die hij krijgt."

Alle grote sterren opgeroepen bij België

Martínez heeft met Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku ook al zijn grote namen opgeroepen voor de laatste interlands van dit seizoen. De ervaren spitsen Divock Origi (Liverpool) en Christian Benteke (Crystal Palace) ontbreken op de lijst.

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal maakt zijn definitieve selectie voor de duels met België, Wales (uit 8 juni, thuis 14 juni) en Polen (thuis 11 juni) aanstaande vrijdag bekend.