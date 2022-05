SC Cambuur-keeper Pieter Bos heeft woensdag een punt achter zijn loopbaan moeten zetten. De 25-jarige Fries kampt met hartproblemen, waardoor een topsportcarrière niet langer mogelijk is.

Bos is sinds de zomer van 2016 onderdeel van de Cambuur-selectie. Hij kwam in totaal negen keer in actie, waarvan zes keer in maart en april van dit jaar. Hij verving toen eerste keus Sonny Stevens, die geblesseerd was.

"Dit is vooral een persoonlijk drama voor Pieter zelf", zegt Foeke Booy, de technisch manager van Cambuur. "Zo'n nieuwsbericht ontvangen als topsporter, en dat ook nog eens op zo'n jonge leeftijd, is ronduit verschrikkelijk. Het mag voor zich spreken dat we hem als club en team zullen steunen waar we maar kunnen."

Bos, die de laatste jaren vooral voor de beloftenploeg van Cambuur speelde, kwam op 23 april voor het laatst in actie. Hij leed met zijn ploeg toen een 1-2-nederlaag tegen PSV in de Eredivisie. In maart keepte hij onder meer in de verloren thuiswedstrijd tegen Ajax (2-3).

Zondag ontbrak Bos al in de selectie voor de laatste competitiewedstrijd van Cambuur, waarin FC Groningen met 2-3 werd verslagen. Cambuur eindigde het seizoen als negende, waarmee deelname aan de play-offs om Europees voetbal net werd misgelopen.