Sheffield United-aanvoerder Billy Sharp is dinsdagavond na het play-offduel met Nottingham Forest aangevallen door een fan die het veld was opgerend. De 31-jarige man is inmiddels opgepakt door de politie.

Nottingham Forest versloeg Sheffield United in eigen huis na penalty's en plaatste zich daardoor voor de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League.

De supporters van Nottingham Forest renden na de beslissende strafschop massaal het veld van het City Ground-stadion op. Op tv-beelden (zie tweet hieronder) is te zien dat wisselspeler Sharp langs de zijlijn staat als een fan in volle vaart tegen hem op knalt en hem omverduwt.

Volgens Sheffield United-manager Paul Heckingbottom moest de 36-jarige Sharp, die in het seizoen 2012/2013 op huurbasis voor Nottingham Forest speelde, gehecht worden.

"Billy stond gewoon naast het veld en bemoeide zich met zijn eigen zaken", aldus Heckingbottom. "En toen werd hij opeens tegen de grond gewerkt door een laffe actie. Hij bloedde en was boos."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de aanval op Billy Sharp te bekijken.

Sharp: 'Eén idioot kan een mooie avond niet verpesten'

De politie van Nottinghamshire startte direct een onderzoek en meldt woensdag dat een man is opgepakt op verdenking van mishandeling.

"Hij wordt ondervraagd door agenten", zegt chief inspector Paul Hennessy tegen de BBC. "We hebben ook met de speler gesproken en beide clubs helpen ons bij ons onderzoek, dat nog bezig is."

Sharp schrijft op Twitter dat "één idioot niet een ongelooflijke voetbalavond kan verpesten". "En één klootzak kan er niet voor zorgen dat ik mijn respect verlies voor Nottingham Forest. Ik wens Nottingham Forest veel succes in de finale."

Nottingham Forest zegt in een verklaring op zijn site dat de fan een levenslang stadionverbod zal krijgen. "We willen graag onze excuses aanbieden aan Billy Sharp en aan Sheffield United."

De kampioen van 1978 neemt het op 29 mei in de finale op Wembley op tegen Huddersfield Town. De winnaar promoveert naar de Premier League. Nottingham Forest speelde in het seizoen 1998/1999 voor het laatst op het hoogste niveau.