Jürgen Klopp is lyrisch over de ploeg van Liverpool die dinsdagavond een zwaarbevochten en cruciale 1-2-overwinning op Southampton boekte. Dankzij de zege mogen 'The Reds' ook op de laatste Premier League-speeldag nog op het kampioenschap hopen.

Klopp kon in Southampton door blessures niet over onder anderen Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Fabinho beschikken. Vanwege de slijtageslag van zaterdag in de FA Cup-finale - Chelsea werd pas na verlenging en penalty's verslagen - hield hij ook veel andere sterren aan de kant.

"Ik ben een beetje overweldigd, deze overwinning doet me veel. Na de wedstrijd heb ik gezegd dat het bijna misdadig is wat ik sommigen heb aangedaan", zei Klopp over het feit dat hij in zo'n belangrijke wedstrijd een beroep deed op veel spelers die normaal gesproken buiten de basis vallen.

"Het is exceptioneel om met negen wijzigingen in de ploeg alsnog zo te presteren. We hadden meer problemen gehad als we degenen hadden opgesteld die zaterdag nog 120 minuten hadden gespeeld."

Vreugde bij Liverpool na het winnende doelpunt van Joël Matip. Vreugde bij Liverpool na het winnende doelpunt van Joël Matip. Foto: Getty Images

'Het emotioneert me een beetje'

Bij een nederlaag van Liverpool had Manchester City zich kampioen mogen noemen. Zover kwam het niet, al kwam Southampton wel met 1-0 voor. Liverpool won dankzij doelpunten van Takumi Minamino en Joël Matip.

"Als het was misgegaan, was het mijn verantwoordelijkheid geweest", aldus Klopp. "Gelukkig hebben ze het geweldig gedaan. Ik ben er zo blij mee, dat het me een beetje emotioneert. Het voelt alsof ik meerdere Ferrari's in de garage heb staan."

Alles komt nu aan op de laatste speelronde, waarin koploper City de beste papieren heeft. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft een punt voorsprong en speelt zondag thuis tegen Aston Villa. Tegelijkertijd staat Liverpool op Anfield tegenover Wolverhampton Wanderers.

Dankzij de FA Cup-winst maakt Liverpool nog altijd kans op de quadruple. De ploeg van Klopp veroverde eerder al de League Cup en maakt niet alleen nog kans op de landstitel, maar ook op winst van de Champions League. Real Madrid is op 28 mei de tegenstander in de finale.