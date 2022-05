Ajax-aanvaller Danilo staat naar verluidt op het punt om een transfer naar aartsrivaal Feyenoord te maken. Volgens het AD en VI tekent de 23-jarige Braziliaan op korte termijn een vierjarig contract in De Kuip.

De overstap van Danilo is de omgekeerde route die Steven Berghuis een jaar geleden bewandelde. De aanvaller maakte in de zomer van 2021 de overstap van Feyenoord naar Ajax, waarna hij maandenlang werd bedreigd.

Met de komst van Danilo speelt Feyenoord alvast in op het mogelijke vertrek van een aantal aanvallers. Bryan Linssen wordt in verband gebracht met een transfer naar het Japanse Urawa Red Diamonds en het is de vraag of de van KRC Genk gehuurde spits Cyriel Dessers definitief overgenomen kan worden.

Danilo, wiens contract bij Ajax eind volgende maand afloopt, was dit seizoen op een zijspoor beland in Amsterdam. De Braziliaan kwam in dertien Eredivisie-duels tot twee doelpunten voor de kampioen. Achter Sébastien Haller en Brian Brobbey was hij de derde keuze van de inmiddels naar Manchester United vertrokken trainer Erik ten Hag.

Ajax-spits Danilo maakt in de zomer hoogstwaarschijnlijk de pikante overstap naar Feyenoord. Ajax-spits Danilo maakt in de zomer hoogstwaarschijnlijk de pikante overstap naar Feyenoord. Foto: Pro Shots

Danilo kon nooit overtuigen bij Ajax

Bij Ajax was Danilo bezig aan zijn vijfde seizoen. Hij werd in 2017 voor zo'n 2 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse Santos. In Amsterdam kon hij echter nooit volledig overtuigen.

Vorig seizoen werd hij verhuurd aan FC Twente, waarbij hij wel een vaste waarde was. Danilo speelde 34 officiële wedstrijden voor de tukkers en was goed voor zeventien doelpunten en vijf assists.

Kenneth Vermeer was in 2014 de laatste Ajacied die de pikante overstap naar Feyenoord maakte. Onder anderen Angelos Charisteas (2006), John van Loen (1993) en Johan Cruijff (1983) gingen hem voor.