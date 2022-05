Liverpool heeft met veel moeite voorkomen dat Manchester City zich dinsdagavond al (officieus) kampioen mag noemen. De ploeg van manager Jürgen Klopp herstelde zich bij Southampton van een achterstand (1-2-winst), waardoor de spannende titelstrijd in de Premier League zondag in de laatste speelronde wordt beslist.

Nathan Redmond zette Southampton na dertien minuten verrassend op voorsprong in het St. Mary's Stadium, waardoor Manchester City de landstitel virtueel binnen had. Een kwartier later trok Takumi Minamino de stand gelijk en Joël Matip zorgde er in de tweede helft voor dat Liverpool toch nog mag blijven hopen.

Het gat tussen koploper Manchester City en Liverpool bestaat nu uit één punt. De ploeg van manager Josep Guardiola ontvangt zondag Aston Villa, de huidige nummer veertien van de Premier League. Liverpool sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen nummer acht Wolverhampton Wanderers.

Door de benauwde zege bij Southampton maakt Liverpool nog altijd kans op de zogenoemde quadruple. De ploeg van Klopp won dit seizoen al de League Cup en de FA Cup en volgende week zaterdag staat Liverpool tegenover Real Madrid in de finale van de Champions League.

Opgeluchte spelers van Liverpool juichen na het doelpunt van Joël Matip. Opgeluchte spelers van Liverpool juichen na het doelpunt van Joël Matip. Foto: Getty Images

Liverpool herstelt zich van matige beginfase

Drie dagen na de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea (na strafschoppen) zag Klopp zich genoodzaakt om meerdere vaste krachten buiten de selectie te laten tegen Southampton. Virgil van Dijk en Mohamed Salah waren niet fit genoeg en ook Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané kwamen niet in actie in het St. Mary's Stadium.

Het gehavende Liverpool was in de beginfase nog maar een schim van de ploeg die dit seizoen zo vaak imponeerde en kwam snel op achterstand. Na een goede ingreep van verdediger Lyanco kon Redmond uitbreken aan de linkerkant. Hij kreeg alle tijd en ruimte om naar binnen te dribbelen en schoot via het been van James Milner in de verre hoek.

Op een afgekeurde kopgoal van Roberto Firmino na had Liverpool voor rust veel moeite om door de defensie van Southampton te komen. De gelijkmaker in de 27e minuut kwam dan ook redelijk uit het niets. Diogo Jota legde de bal met zijn borst klaar voor Minamino en die schoot onberispelijk raak.

Die treffer gaf Liverpool het nodige vertrouwen, want Southampton werd daarna volledig teruggedrongen op eigen helft. In de 67e minuut kregen de bezoekers loon naar werken. Matip kopte op fraaie wijze binnen uit een corner en zorgde ervoor dat Liverpool zondag nog altijd mag hopen op de twintigste landstitel.

