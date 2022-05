ADO Den Haag heeft dinsdag in de tweede ronde van de play-offs om promotie een nipte overwinning op FC Eindhoven geboekt. Mede dankzij een fenomenale kopbal van Thomas Verheydt won de thuisploeg met 2-1.

De dertigjarige Verheydt kopte de bal na een klein half uur van zo'n 15 meter via de binnenkant van de paal binnen. Daarmee zorgde hij op spectaculaire wijze voor de 2-0, die werd voorbereid door Boy Kemper.

Ook bij het openingsdoelpunt was Verheydt belangrijk, met een assist. De aanvaller bracht Dhoraso Klas in stelling, die met een fraaie uithaal in de verre hoek de score opende.

ADO, dat in de eerste ronde van de play-offs had afgerekend met NAC Breda, had weinig moeite met Eindhoven en liet na rust meerdere kansen om de score verder uit te bouwen onbenut.

Door een benutte strafschop van Joey Sleegers mag FC Eindhoven nog altijd hopen op promotie naar de Eredivisie. Door een benutte strafschop van Joey Sleegers mag FC Eindhoven nog altijd hopen op promotie naar de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Eindhoven mag door strafschop nog hopen op finaleronde

De bezoekers gaven echter niet op en mogen dankzij een benutte strafschop van Joey Sleegers nog hopen op een plaats in de finaleronde. De bal ging op de stip nadat Hervé Matthys een overtreding op Justin Ogenia had begaan. Vanaf 11 meter maakte Sleegers geen fout.

In het restant van de wedstrijd zocht ADO nog naar een derde treffer, maar de thuisploeg was niet bij machte om de score verder uit te bouwen. De return staat zaterdag op het programma.

Woensdag wordt in de play-offs om promotie en degradatie de eerste wedstrijd tussen Heracles Almelo, de nummer zestien van de Eredivisie, en Excelsior afgewerkt.