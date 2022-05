Giovanni van Bronckhorst kijkt enorm uit naar de krachtmeting met Eintracht Frankfurt in de finale van de Europa League. De Rotterdammer heeft goede hoop dat hij Rangers FC woensdagavond naar de tweede Europese prijs in de clubhistorie kan leiden.

"Het maakt me heel erg trots dat ik de coach ben van dit team. We staan voor een grote kans om onze tweede grote Europese prijs te winnen. We hebben veel respect voor de tegenstander, maar zijn vastberaden om de beker naar Schotland te brengen", zei Van Bronckhorst dinsdag op zijn persconferentie in Sevilla.

Rangers heeft de finaleplek te danken aan een aantal fraaie zeges. De Schotten rekenden af met Borussia Dortmund en Rode Ster Belgrado en toonden vervolgens in de kwartfinales en halve finales veerkracht. Rangers verloor de heenduels met RB Leipzig en SC Braga, maar in Glasgow maakte de ploeg van Van Bronckhorst het telkens weer goed.

In de finale van de Europa League moet Rangers laten zien dat de Schotten het ook buiten het Ibrox Stadium kunnen. Het temperatuurverschil is al behoorlijk: in Sevilla is het dik in de 30 graden en daarmee twee keer zo warm als in Glasgow.

Giovanni van Bronckhorst liet zijn spelers eerst wennen aan de hoge temperaturen in Sevilla. Giovanni van Bronckhorst liet zijn spelers eerst wennen aan de hoge temperaturen in Sevilla. Foto: Getty Images

'Frankfurt verdient het ook om in de finale te staan'

Van Bronckhorst erkent dat het contrast voor zijn spelers wat betreft de weersomstandigheden groot is. "Het weer is zeker een stuk anders dan bij ons. We zijn gisteren al gearriveerd om aan de hitte te wennen. We zullen ons voorbereiden op de warme condities, dat gaat ongetwijfeld goed komen."

Bij een zege op Eintracht Frankfurt verovert Rangers de eerste Europese beker in vijftig jaar. De Schotten wonnen in 1972 de Europacup II. In 2008 werd nog de UEFA Cup-finale verloren van het FC Zenit van toenmalig coach Dick Advocaat.

"Aan de aandacht van de media kan je zien wat er bij grote finales komt kijken. Wij moeten ons gewoon op ons eigen spel focussen. Er komt veel druk bij kijken, maar dat heb je in de topsport nodig om goed te presteren. Frankfurt verdient het ook om in de finale te staan; twee historische clubs met een loyale supportersschare."

De Europa League-finale tussen Rangers en Eintracht Frankfurt begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Slavko Vincic. Pol van Boekel is de VAR in Spanje.