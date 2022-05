Go Ahead Eagles heeft zich dinsdag, twee dagen na de laatste speelronde in de Eredivisie, versterkt met Finn Stokkers. De spits komt transfervrij over van RKC Waalwijk.

De 26-jarige Stokkers tekent een contract tot medio 2025 in Deventer. De geboren Zuid-Hollander speelde sinds de zomer van 2020 voor RKC Waalwijk, waar hij besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

In de eerste seizoenshelft begon Stokkers vrijwel iedere wedstrijd op de bank, maar gedurende het seizoen wist hij zich in de basis te spelen. De spits deed de laatste vijf duels de volle negentig minuten mee en was goed voor drie doelpunten en twee assists. Zijn andere treffer dit seizoen was in januari, uitgerekend tegen Go Ahead.

"Ik hoop volgend seizoen vaak het net te vinden, alleen dan niet voor blauw-geel maar voor rood-geel", zegt Stokkers op de site van Go Ahead. "Van de eerdere duels die ik in een volle Adelaarshorst heb gespeeld, weet ik nog dat ik de sfeer in het stadion altijd geweldig vond. Dus ik kijk er enorm naar uit om de Eagles-supporters volgend seizoen achter mij te hebben staan."

Stokkers doorliep de jeugdopleiding van Sparta en speelde daarna ook voor Fortuna Sittard en NAC Breda. Hij heeft in totaal 79 Eredivisie-duels achter zijn naam staan, waarin hij veertien keer scoorde en zeven assists leverde.

Zowel RKC Waalwijk als Go Ahead Eagles wist zich dit seizoen te handhaven in de Eredivisie. RKC eindigde op de tiende plek met 38 punten, twee meer dan nummer dertien Go Ahead Eagles.